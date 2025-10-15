Uno Entre Rios | Escenario | Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La Municipalidad de Paraná anunció que se prorroga hasta el lunes 27 de octubre la inscripción y presentación de obras para los Premios Municipales de Arte 2025

15 de octubre 2025 · 13:53hs
La Municipalidad de Paraná anunció que se prorroga hasta el lunes 27 de octubre la inscripción y presentación de obras para los Premios Municipales de Arte 2025. Los interesados deberán realizar la inscripción exclusivamente desde el portal web Mi Paraná.

La convocatoria está destinada a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año, las categorías incluyen:

  • Artes Visuales: Escultura y Pintura

  • Artes Escénicas: Teatro

  • Música: Canción Inédita

  • Poema Ilustrado

  • Danza

Los premios son significativos y varían según la categoría:

  • Artes Escénicas / Danza: hasta $1.948.400

  • Artes Visuales / Música: hasta $857.296

  • Poema Ilustrado: hasta $1.178.782

Los jurados encargados de evaluar las obras incluyen referentes destacados de cada disciplina:

  • Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto

  • Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán

  • Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz

  • Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato

  • Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe

  • Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller

La iniciativa busca reconocer y poner en valor la producción artística local, fomentando la participación de creadores de distintas disciplinas y promoviendo el acceso a la cultura en toda la ciudad.

Los artistas interesados pueden inscribirse hasta el 27 de octubre a través del portal Mi Paraná y consultar con el área de Cultura local para obtener más información.

