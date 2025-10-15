Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La Municipalidad de Paraná anunció que se prorroga hasta el lunes 27 de octubre la inscripción y presentación de obras para los Premios Municipales de Arte 2025

La Municipalidad de Paraná anunció que se prorroga hasta el lunes 27 de octubre la inscripción y presentación de obras para los Premios Municipales de Arte 2025. Los interesados deberán realizar la inscripción exclusivamente desde el portal web Mi Paraná.

La convocatoria está destinada a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná . Este año, las categorías incluyen:

Artes Visuales: Escultura y Pintura

Artes Escénicas: Teatro

Música: Canción Inédita

Poema Ilustrado

Danza

Los premios son significativos y varían según la categoría:

Artes Escénicas / Danza: hasta $1.948.400

Artes Visuales / Música: hasta $857.296

Poema Ilustrado: hasta $1.178.782

Los jurados encargados de evaluar las obras incluyen referentes destacados de cada disciplina:

Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto

Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán

Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz

Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato

Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe

Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller

La iniciativa busca reconocer y poner en valor la producción artística local, fomentando la participación de creadores de distintas disciplinas y promoviendo el acceso a la cultura en toda la ciudad.

Los artistas interesados pueden inscribirse hasta el 27 de octubre a través del portal Mi Paraná y consultar con el área de Cultura local para obtener más información.