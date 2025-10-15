La Municipalidad de Paraná anunció que se prorroga hasta el lunes 27 de octubre la inscripción y presentación de obras para los Premios Municipales de Arte 2025. Los interesados deberán realizar la inscripción exclusivamente desde el portal web Mi Paraná.
Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025
La Municipalidad de Paraná anunció que se prorroga hasta el lunes 27 de octubre la inscripción y presentación de obras para los Premios Municipales de Arte 2025
Premios Municipales de Arte 2025
La convocatoria está destinada a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año, las categorías incluyen:
Artes Visuales: Escultura y Pintura
Artes Escénicas: Teatro
Música: Canción Inédita
Poema Ilustrado
Danza
Los premios son significativos y varían según la categoría:
Artes Escénicas / Danza: hasta $1.948.400
Artes Visuales / Música: hasta $857.296
Poema Ilustrado: hasta $1.178.782
Los jurados encargados de evaluar las obras incluyen referentes destacados de cada disciplina:
Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto
Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán
Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz
Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato
Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe
Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller
La iniciativa busca reconocer y poner en valor la producción artística local, fomentando la participación de creadores de distintas disciplinas y promoviendo el acceso a la cultura en toda la ciudad.
Los artistas interesados pueden inscribirse hasta el 27 de octubre a través del portal Mi Paraná y consultar con el área de Cultura local para obtener más información.