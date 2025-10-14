Uno Entre Rios | Escenario | D-Edge

Renato Ratier y D-Edge traen la electrónica de Brasil a XL Paraná

El viernes 24 de octubre, la productora AL+ pondrá fin a la temporada de invierno en una colaboración histórica con D-Edge, el icónico club de Brasil reconocido en la música electrónica latinoamericana

14 de octubre 2025 · 16:47hs
El viernes 24 de octubre, la productora AL+ pondrá fin a la temporada de invierno en una colaboración histórica con D-Edge, el icónico club de Brasil reconocido en la música electrónica latinoamericana.

El cierre contará con un line up internacional: Renato Ratier (BRA), Teclas (ARG), Adria (BRA) y el paranaense Lucas Martínez (ARG), ofreciendo un recorrido por lo mejor del house y techno. La producción estará acompañada por Paracima y Hierlam.

La alianza con D-Edge posiciona a Paraná como un referente cultural y turístico en la región, y marca un cierre de temporada que eleva el estándar de los eventos de música electrónica en la ciudad.

Viernes 24 de octubre

XL – Paraná

Entradas por Tickea

D-Edge Paraná Electrónica
