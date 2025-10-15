Uno Entre Rios | Economia | Estados Unidos

El Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos y afirmó salvataje total de US$40.000

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino. Scott Bessent "trabaja en extensión con bancos privados y fondos soberanos"

15 de octubre 2025 · 15:37hs
El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino. Scott Bessent trabaja en extensión con bancos privados y fondos soberanos

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino. Scott Bessent "trabaja en extensión con bancos privados y fondos soberanos"
El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino. Scott Bessent trabaja en extensión con bancos privados y fondos soberanos

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino. Scott Bessent "trabaja en extensión con bancos privados y fondos soberanos"

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir hoy en el mercado argentino con la compra de pesos, de acuerdo con información de agencias internacionales.

El secretario de Tesoro americano, Scott Bessent, informó que la operación se realizó esta mañana en el mercado abierto. Además, aseguró que el salvataje total a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones y sería respaldado con DEG.

Estados Unidos anunciará acuerdos comerciales. Tras las declaraciones de Donlad Trump los bonos y las acciones se desplomaron

Luis Caputo salió a calmar los mercados tras dichos de Trump

Cabo Verde clasificó al Mundial luego de vencer como local por 3 a 0 a Esuatini por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Bessent-Caputo

En una rueda de prensa, el funcionario estadounidense dijo: “Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda. Eso totalizaría 40.000 millones para (la) Argentina”.

LEER MÁS: Declaraciones de Trump: la oposición las calificó de "extorsión"

Además, sostuvo que la Argentina tendrá el respaldo los Estados Unidos mientras desarrolle “buenas políticas” y que la victoria electoral de la Libertad Avanza “fortalecería” la capacidad del gobierno argentino de “vetar malas políticas”.

Consultado sobre si el Tesoro norteamericano comprará deuda argentina, Bessent respondió que “podrían”, sin dar mayores precisiones.

Estados Unidos Pesos dólares Scott Bessent
Noticias relacionadas
Sam Altman, creador de ChatGPT, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en San Francisco en mayo del año pasado

OpenAI y Sur Energy invertirán USD 25.000 millones para construir un mega data center para inteligencia artificial

Hamás anunció avances positivos sobre alto al fuego con Israel

Hamás anunció avances positivos sobre alto al fuego con Israel

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana.

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Ver comentarios

Lo último

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Ultimo Momento
Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Policiales
Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ovación
En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

La provincia
Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Dejanos tu comentario