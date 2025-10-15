Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza.

La delegación del Tiro Federal de Gualeguaychú tuvo una destacada actuación en el 3° Torneo Internacional Trasandino, realizado entre el jueves 9 y el domingo 12 en la ciudad de San Rafael, Mendoza, y finalizó en el 6° puesto del medallero general entre un total de 20 instituciones participantes.

El evento, calificado como un verdadero éxito por los organizadores, fue una verdadera fiesta del tiro deportivo y se desarrolló en el Polígono del Tiro Federal Argentino de San Rafael. La organización estuvo a cargo de la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile y el Tiro Federal Argentino de San Rafael, con el acompañamiento de la Federación Argentina de Tiro, la Dirección de Deporte de San Rafael, Aicacyp y el Municipio de San Rafael.

Los representantes de Gualeguaychú obtuvieron excelentes resultados individuales. Juan Martín Ríos Veronesi se consagró campeón en Rifle Tendido con Mira Abierta y en Rifle Tendido con Mira Telescópica, ambos en la categoría Junior, y logró además un quinto puesto en Rifle de Aire de Quebrar. Hernán Ríos, en categoría Mayor, alcanzó el tercer lugar en Rifle de Aire de Quebrar, el cuarto en Rifle Tendido con Mira Abierta, el quinto en Rifle Tendido con Mira Telescópica, el tercer puesto en Pistola 9 milímetros a 15 metros (categoría Tirador Deportivo) y el sexto en Pistola Militar 9 milímetros.

Ariel Villanueva también obtuvo buenos resultados: fue segundo en Pistola 9 milímetros a 15 metros, cuarto en Pistola Militar 9 milímetros, quinto en Pistola Militar 11.25 y séptimo en Rifle Tendido con Mira Abierta. En la categoría Veteranos, Miguel Lanterna se coronó campeón en Rifle de Aire de Quebrar y también ganó la Copa Confraternidad con fusil Mauser, uno de los trofeos más significativos del torneo.

En cuanto a las competencias por equipos, la delegación gualeguaychuense obtuvo el segundo puesto en Rifle Tendido con Mira Telescópica (conformado por Juan Martín Ríos Veronesi y Hernán Ríos) y en Pistola Militar 9 milímetros (Hernán Ríos y Ariel Villanueva). También se ubicaron terceros en Rifle de Aire de Quebrar (Ríos Veronesi y Ríos) y en Rifle Tendido con Mira Abierta (Ríos y Villanueva). Por último, Miguel Lanterna participó junto a Ramón Rodríguez del Tiro Federal de Rosario del Tala, obteniendo el séptimo lugar en Rifle de Aire de Quebrar por equipos.

Con estos resultados, el Tiro Federal de Gualeguaychú reafirma su protagonismo en el tiro deportivo a nivel nacional e internacional, dejando en alto el nombre de la institución y de la ciudad.