El ciclo Entre Ríos Cantada suma nuevos encuentros en Gualeguaychú y Paraná

El ciclo literario Entre Ríos Cantada tendrá dos nuevas presentaciones en octubre. La primera será este viernes 17 en Gualeguaychú, y la segunda, el jueves 30 en Paraná. La propuesta es organizada por la Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos , y busca poner en valor a los autores y autoras de la provincia a través del diálogo entre la lectura y la música.

El viernes 17 de octubre a las 18 , la cita será en la Biblioteca Olegario V. Andrade del Instituto Magnasco (Camila Nievas 78, Gualeguaychú), donde se abordará la obra del poeta local Aníbal Marc. Giménez (1875–1957). Este encuentro marcará el cierre del circuito programado a comienzos de año en esa ciudad.

Luego, el ciclo continuará en Paraná el jueves 30 de octubre a las 18, en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos (Alameda de la Federación 278). En esta oportunidad, la jornada estará dedicada al recorrido intelectual del poeta José María Fernández Unsaín (1918–1997).

A lo largo del año, Entre Ríos Cantada ha recorrido distintas localidades de la provincia, fortaleciendo el vínculo con bibliotecas populares y promoviendo el acceso al patrimonio literario regional desde una perspectiva federal e inclusiva.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de los siguientes enlaces:

