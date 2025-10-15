Uno Entre Rios | Escenario | Entre Ríos Cantada

El ciclo Entre Ríos Cantada suma nuevos encuentros en Gualeguaychú y Paraná

El ciclo literario Entre Ríos Cantada tendrá dos nuevas presentaciones en octubre. La primera será este viernes 17 en Gualeguaychú, y la segunda, el jueves 30 en Paraná

15 de octubre 2025 · 14:30hs
El ciclo Entre Ríos Cantada suma nuevos encuentros en Gualeguaychú y Paraná

El ciclo literario Entre Ríos Cantada tendrá dos nuevas presentaciones en octubre. La primera será este viernes 17 en Gualeguaychú, y la segunda, el jueves 30 en Paraná. La propuesta es organizada por la Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y busca poner en valor a los autores y autoras de la provincia a través del diálogo entre la lectura y la música.

Entre Ríos Cantada

El viernes 17 de octubre a las 18, la cita será en la Biblioteca Olegario V. Andrade del Instituto Magnasco (Camila Nievas 78, Gualeguaychú), donde se abordará la obra del poeta local Aníbal Marc. Giménez (1875–1957). Este encuentro marcará el cierre del circuito programado a comienzos de año en esa ciudad.

Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

la noche de los museos entrerrianos: se extiende la invitacion a instituciones culturales de entre rios

La Noche de los Museos Entrerrianos: se extiende la invitación a instituciones culturales de Entre Ríos

Luego, el ciclo continuará en Paraná el jueves 30 de octubre a las 18, en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos (Alameda de la Federación 278). En esta oportunidad, la jornada estará dedicada al recorrido intelectual del poeta José María Fernández Unsaín (1918–1997).

A lo largo del año, Entre Ríos Cantada ha recorrido distintas localidades de la provincia, fortaleciendo el vínculo con bibliotecas populares y promoviendo el acceso al patrimonio literario regional desde una perspectiva federal e inclusiva.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de los siguientes enlaces:

Entre Ríos Cantada en Gualeguaychú

Entre Ríos Cantada en Paraná

LEER MÁS: En radio La Red Paraná, Leandro Riera compartió los detalles de Verdes Páginas, su nuevo club de lectura

Entre Ríos Cantada Gualeguaychú Paraná Música Lectura Secretaría de Cultura de Entre Ríos
Noticias relacionadas
Leandro Riera en La Red Paraná

Leandro Riera compartió los detalles de Verdes Páginas, su nuevo club de lectura

renato ratier y d-edge traen la electronica de brasil a xl parana

Renato Ratier y D-Edge traen la electrónica de Brasil a XL Paraná

vilma palma e vampiros celebra 35 anos de carrera con un show en parana

Vilma Palma e Vampiros celebra 35 años de carrera con un show en Paraná

Museo Histórico Martiniano Leguizamón

Avanzan los trabajos de puesta en valor en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón

Ver comentarios

Lo último

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Ultimo Momento
Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Policiales
Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ovación
En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

La provincia
Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Dejanos tu comentario