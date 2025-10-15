El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20.

Lucas Miño, atleta de Concordia, sufrió el robo de su equipo deportivo a días de viajar a Perú para competir en el Sudamericano U20.

A pocos días de viajar a Perú para representar a la Argentina en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo, el joven atleta concordiense Lucas Miño fue víctima de un robo que pone en riesgo su participación en el certamen continental.

El hecho ocurrió recientemente, cuando delincuentes le sustrajeron una mochila que contenía elementos fundamentales para su preparación y competencia. Entre lo robado se encuentran un disco de competición valuado en aproximadamente 200 dólares y un par de zapatos específicos para lanzamiento, cuyo costo ronda los 170 dólares. Además, la mochila (que llevaba el distintivo de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo) contenía otros insumos esenciales como una botella de agua y magnesio, fundamentales en su rutina de entrenamiento.

Lucas Miño, de 18 años, es una de las grandes promesas del atletismo nacional. Especialista en lanzamiento de disco, actualmente ocupa el segundo lugar en el ranking sudamericano de su categoría, lo que lo posiciona como un firme candidato a subirse al podio en el torneo que se disputará del viernes 31 al domingo 2 de noviembre en Lima.

El robo representa no solo una importante pérdida económica, sino también un serio obstáculo en el aspecto deportivo y emocional para el atleta, que se encontraba en la etapa final de su preparación. Su participación en el Sudamericano, que sería su primera gran experiencia internacional con la Selección Argentina, podría verse comprometida si no logra recuperar o reemplazar el equipamiento sustraído a tiempo.

Familiares, amigos y allegados al joven deportista están difundiendo el hecho en busca de ayuda y colaboración para que Lucas pueda cumplir su sueño de representar al país en este importante evento.