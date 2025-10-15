En radio La Red Paraná, Leandro Riera compartió los detalles de Verdes Páginas, su nuevo club de lectura

Leandro Riera presentó en radio La Red Paraná el proyecto Verdes Páginas, un Club de Lectura que invita a disfrutar la ficción sin exigencias académicas

El escritor y lector paranaense Leandro Riera visitó radio La Red Paraná para conversar sobre el Club de Lectura Verdes Páginas , una propuesta que busca acercar a la comunidad el hábito de leer desde el disfrute y la curiosidad. “Queremos fomentar un espacio de encuentro totalmente descontracturado, sin tintes académicos, para reencontrarnos entre nosotros y con los textos”, explicó.

El club comenzó a funcionar el 2 de octubre , pero las inscripciones permanecen abiertas. Las reuniones se realizan todos los jueves , con dos horarios disponibles: a las 10:00 y a las 18:00 , en Alem 354 , sede de la Asociación El Recreo .

“Nos interesa que sea un espacio abierto, al que cualquiera pueda sumarse en cualquier momento. Hoy somos entre cinco y seis personas, de edades diversas: hay estudiantes, docentes y jubilados. Eso lo hace muy enriquecedor”, comentó Riera.

El proyecto está orientado a adolescentes, jóvenes y adultos que deseen compartir lecturas y descubrir nuevos autores, géneros y estilos. “A veces creemos que no nos gusta leer, pero quizás no encontramos todavía el texto que nos motive. La idea es generar ese maridaje entre lector y libro”, señaló el coordinador.

La cuota mensual para participar es de $15.000, y las consultas se pueden realizar a través de Instagram (@verdespaginas_clubdelectura) o WhatsApp (343 4514115).

“Leer por leer podría ser un buen lema”, concluyó Riera, convencido de que el club es una oportunidad para redescubrir el placer de bucear en las letras y compartirlo con otros.