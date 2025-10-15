En radio La Red Paraná, Leandro Riera compartió los detalles de Verdes Páginas, su nuevo club de lectura

Uno Entre Rios | Escenario | Leandro Riera

15 de octubre 2025 · 11:34hs
El escritor y lector paranaense Leandro Riera visitó radio La Red Paraná para conversar sobre el Club de Lectura Verdes Páginas, una propuesta que busca acercar a la comunidad el hábito de leer desde el disfrute y la curiosidad. “Queremos fomentar un espacio de encuentro totalmente descontracturado, sin tintes académicos, para reencontrarnos entre nosotros y con los textos”, explicó.

El club comenzó a funcionar el 2 de octubre, pero las inscripciones permanecen abiertas. Las reuniones se realizan todos los jueves, con dos horarios disponibles: a las 10:00 y a las 18:00, en Alem 354, sede de la Asociación El Recreo.

“Nos interesa que sea un espacio abierto, al que cualquiera pueda sumarse en cualquier momento. Hoy somos entre cinco y seis personas, de edades diversas: hay estudiantes, docentes y jubilados. Eso lo hace muy enriquecedor”, comentó Riera.

El proyecto está orientado a adolescentes, jóvenes y adultos que deseen compartir lecturas y descubrir nuevos autores, géneros y estilos. “A veces creemos que no nos gusta leer, pero quizás no encontramos todavía el texto que nos motive. La idea es generar ese maridaje entre lector y libro”, señaló el coordinador.

La cuota mensual para participar es de $15.000, y las consultas se pueden realizar a través de Instagram (@verdespaginas_clubdelectura) o WhatsApp (343 4514115).

“Leer por leer podría ser un buen lema”, concluyó Riera, convencido de que el club es una oportunidad para redescubrir el placer de bucear en las letras y compartirlo con otros.

