Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Sancionaron al ex director de Emergencias Sanitarias de Concordia por permitir que un empleado cobre sin trabajar por casi una década

Sancionaron al ex director de Emergencias Sanitarias de Concordia por permitir que un empleado cobre sin trabajar por casi una década

Sancionaron al ex director de Emergencias Sanitarias de Concordia por permitir que un empleado cobre sin trabajar por casi una década

El Poder Ejecutivo Provincial dispuso la sanción de treinta (30) días de suspensión sin goce de haberes al agente Luis Oscar Wetzel, quien revista en el Ministerio de Salud, tras la finalización de un sumario administrativo que se extendió por varios años. Se trata del exresponsable de la Dirección de Emergencias Sanitarias, Subcabecera Concordia, por negligencia y omisión en el control del personal ya que un chofer a su cargo gozó de licencias por enfermedad de manera "irregular y continuada por casi una década", percibiendo el 100% del salario.

El proceso disciplinario se inició a partir de una Información Sumaria ordenada en 2019 para determinar responsabilidades en la Dirección de Emergencias Sanitarias de Concordia, luego de constatarse graves irregularidades en la situación laboral del agente Julio Ricardo Cettour, chofer de ambulancias.

Emergencias Sanitarias Concordia sumario

Según se desprende de los considerandos del Decreto publicado en el Boletín Oficial Nº 28.195, a Wetzel se le reprochó que "por sus conductas negligentes, y omisivas, y por falta de control del personal a su cargo, convalidaron el uso de licencias por enfermedad de corto y largo tratamiento usufructuada de manera irregular y continuada por casi una década del agente CETTOUR, sin haber reparado los procedimientos y solicitado las respectivas juntas médicas, ni tampoco haber peticionado los descuentos de ley, y el cese de pago de haberes del agente, en franco incumplimiento el régimen legal establecido por Decreto N° 5703/93 MGJE", reproduce APF.

La investigación sumarial comprobó que Cettour "no trabajaba desde el año 2009, presentando certificados médicos durante años, y percibiendo salarios al 100%, excediendo todos los plazos reglamentarios previstos por el Decreto N° 5703/93 MGJE., Artículo 11°, lo que constituye una grave irregularidad, que además generó perjuicio al erario público". Si bien Cettour fue objeto de un sumario propio (luego declarado abstracto por su jubilación), las actuaciones se centraron en la responsabilidad funcional de sus superiores.

Emergencias Sanitarias Concordia

Wetzel, quien estuvo a cargo de la Dirección de Emergencias Sanitarias Subcabecera Concordia entre 2012 y 2016, manifestó en su declaración indagatoria que la documentación del personal, incluyendo certificados médicos, se remitía a Paraná. No obstante, el decreto final establece que lo expuesto "no exime al agente Wetzel de su responsabilidad por la omisión de control del personal".

El proceso consideró como atenuante de la sanción la ausencia de antecedentes disciplinarios del agente en más de veinte años de antigüedad en la Administración Pública. Finalmente, el Gobierno de la Provincia determinó que la conducta de Wetzel quedó incursa en lo previsto en la Ley 9755, que rige el Marco de Regulación del Empleo Público, procediendo a aplicar la sanción de suspensión sin goce de haberes por 30 días.

El decreto, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, señala que la sanción se impone "por haberse acreditado los cargos que se le atribuyeran".