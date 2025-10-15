Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen

La Policía realiza un amplio rastrillaje en Victoria para dar con el prófugo Sebastián Vázquez, acusado de ser autor intelectual de un doble crimen en Rosario

En Victoria se desarrolla un amplio operativo de rastrillaje para dar con el paradero de Sebastián Vázquez, señalado por la Justicia como el autor intelectual de un doble crimen: el de Andrés Bracamonte (alias Pillín) y Daniel Attard, histórico jefe de la barra brava de Rosario Central y su compañero, respectivamente. El Ministerio Público de la Acusación mantiene vigente una recompensa de 25 millones de pesos para quien aporte información precisa que permita dar con su paradero.

La investigación, a cargo del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, apunta a Vázquez como el cerebro detrás del atentado ocurrido en noviembre del año pasado en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, donde fueron asesinados a balazos Bracamonte y su segundo. Según las hipótesis judiciales, se trató de un ajuste de cuentas ligado a negocios ilegales y a la disputa por el control de la barra.

Bracamonte y Attardo fueron asesinado el sábado 9 de noviembre por la noche, cuando salía del Gigante tras la derrota de Central ante San Lorenzo. La crónica policial señala que lo interceptaron a bordo de su camioneta y le pegaron varios tiros que le ocasionaron la muerte.

Búsqueda de prófugo de la Justicia de Rosario

Rastrillajes en Victoria

En diálogo con UNO, el jefe de la Departamental Victoria de Policía, Martín Tello, confirmó que el operativo incluye distintas áreas de la fuerza y más de 50 efectivos. “Por el momento continúan los rastrillajes con distintas áreas de la departamental. Trabaja la montada, perros de rastreo, interviene gente de la Brigada de Abigeato y también analizamos la zona con drones”, explicó.

La búsqueda se concentra principalmente en la zona de termas, el basural y Chacras del barrio Quinto Cuartel, puntos que se ubican en el sector este de la ciudad. Allí se presume que Vázquez podría haberse ocultado luego de abandonar el vehículo en el que se trasladaba.

Rastrillaje

“Es la zona donde se les da la fuga. Es más o menos el punto en donde deja abandonado el auto. Ya se está rastrillando porque puede estar oculto en cualquier tapera o casa”, detalló Tello.

El operativo se activó tras una serie de cinco allanamientos simultáneos realizados el martes en distintas viviendas. La Policía determinó que el prófugo se había alojado durante unos 20 días en una de las casas.

En horas de la noche, personal policial localizó a la hija y al yerno de Vázquez en una vivienda del barrio ATE, que el fugitivo alquilaba desde hacía unos 15 días. Cuando los agentes se acercaron, ambos intentaron fugarse, pero fueron demorados e identificados.

“Se están consultando a varios vecinos. El primer día que se dio la fuga sí vieron a una persona más o menos coincidente con la característica del buscado. Pero en realidad no es un aporte de que lo hayan visto de frente o que afirmen que era él”, indicó el jefe policial.

Además de su implicancia en el crimen de Bracamonte, los investigadores afirman que Vázquez mantiene vínculos con la banda de Los Monos, organización delictiva asociada al narcotráfico y hechos de violencia en Rosario.

Busqueda Rastrillaje Victoria

Prontuario

De acuerdo a Rosario 3, Vázquez es buscado hace meses en el legajo que tramitan los fiscales de Rosario, Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra. Su hermano, Alejandro Vázquez, ya fue acusado en marzo pasado junto con Alejandro "Cani" Zamudio –de cercana relación con el capo de Los Menores Matías Gazzani, que está prófugo– de haber participado en la parte logística del doble homicidio.

Tras su arresto, llevado adelante por la Tropa de Operaciones Especiales, Alejandro Vázquez también debió rendir cuentas ante la Justicia federal, que lo responsabilizó como el dueño de los casi 68 kilos de marihuana que fueron secuestrados en dos propiedades de Aguzzi al 4400 que están pegadas, donde casualmente se encontró documentación personal suya.