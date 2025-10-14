Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El uruguayo Pablo Laurta será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia para declarar por el doble femicidio y el caso de Martín Palacio.

El uruguayo Pablo Laurta, acusado del femicidio y asesinato de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú hacia la Jefatura Departamental de Concordia.

Allí prestará declaración indagatoria por la desaparición del chofer Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una zona rural de Estación Yeruá.

El traslado de Pablo Laurta

Según se informó, el traslado de Laurta será acompañado por un amplio despliegue policial sobre la ruta nacional 14, coordinado entre distintas fuerzas de seguridad. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Concordia, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el operativo.

El procedimiento forma parte de la investigación en curso por la desaparición del remisero entrerriano, quien había sido contratado por Laurta para trasladarlo desde la provincia de Entre Ríos hacia Córdoba, en los días previos a la detención del acusado.