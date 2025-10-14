Uno Entre Rios | Policiales | Doble femicidio

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El uruguayo Pablo Laurta será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia para declarar por el doble femicidio y el caso de Martín Palacio.

14 de octubre 2025 · 22:07hs
Pablo Laurta será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia. 

El uruguayo Pablo Laurta, acusado del femicidio y asesinato de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú hacia la Jefatura Departamental de Concordia.

Allí prestará declaración indagatoria por la desaparición del chofer Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una zona rural de Estación Yeruá.

Velázquez y Cardoso, los policías que detuvieron a Pablo Laurta, por el doble femicidio de Córdonba y el crimen de Martín Palacio.

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, dan detalles del operativo de detención de Pablo Rodríguez Laurta y del cuerpo hallado 

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

LEER MÁS: El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El traslado de Pablo Laurta

Según se informó, el traslado de Laurta será acompañado por un amplio despliegue policial sobre la ruta nacional 14, coordinado entre distintas fuerzas de seguridad. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Concordia, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el operativo.

El procedimiento forma parte de la investigación en curso por la desaparición del remisero entrerriano, quien había sido contratado por Laurta para trasladarlo desde la provincia de Entre Ríos hacia Córdoba, en los días previos a la detención del acusado.

Doble femicidio Pablo Laurta Gualeguaychú Concordia
La madre de Pablo Rodríguez Laurta, acusado de dos femicidios, rompió el silencio desde Uruguay y lo repudió públicamente, pidiendo justicia ejemplar.

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

cordoba: mato a su ex pareja, a su exsuegra y secuestro a su hijo de cinco anos

Córdoba: mató a su ex pareja, a su exsuegra y secuestró a su hijo de cinco años

Adriana Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25 años, vivían en Bahía Blanca. 

Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas e investigan un doble femicidio

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

