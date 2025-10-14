Vilma Palma e Vampiros celebra 35 años de carrera con un show en Paraná La reconocida banda argentina Vilma Palma e Vampiros tocará el viernes 17 de octubre en Excándalo Mega Disco 14 de octubre 2025 · 15:57hs

La reconocida banda argentina Vilma Palma e Vampiros festeja sus 35 años de trayectoria con una gira latinoamericana que incluye a la ciudad de Paraná. El viernes 17 de octubre desde las 21 hs, los fanáticos podrán disfrutar de su concierto en Excándalo Mega Disco (Av. J.M. Estrada 1600), en el marco de la Fiesta Noventosa Mal.

Vilma Palma e Vampiros en Paraná El espectáculo contará con la presencia del Pájaro Mario Gómez y un recorrido por los grandes hits de los años 90, mientras que la musicalización estará a cargo del DJ Mario Gogui Butus. Además, habrá servicio gastronómico completo durante toda la noche.

Las entradas se encuentran en Preventa 3 y pueden adquirirse en Breyer Disquerías o a través del sitio plateavip.com.ar.