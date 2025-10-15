Uno Entre Rios | La Provincia | paritaria

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

En paritaria se propuso suma fija no remunerativa, no bonificable de $50.000 a activos y de $25.000 a jubilados de octubre a diciembre. ATE y UPCN no aceptaron

15 de octubre 2025 · 13:43hs
En paritaria se propuso suma fija no remunerativa

En paritaria se propuso suma fija no remunerativa, no bonificable de $50.000 a activos y de $25.000 a jubilados de octubre a diciembre. ATE y UPCN no aceptaron

Este miércoles, el gobierno provincial y los gremios estatales UPCN y ATE acordaron pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre y mantener abierta la paritaria estatal.

El gobierno provincial propuso extender el pago de una suma fija, no remunerativa, no bonificable de 50.000 pesos para activos y de 25.000 pesos para pasivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Dicha propuesta no fue aceptada por los gremios, pero se acordó pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre, mantener la paritaria abierta y seguir dialogando. El gobierno confirmó que de igual manera liquidará la suma fija correspondiente a octubre.

Sancionaron al ex director de Emergencias Sanitarias de Concordia por permitir que un empleado cobre sin trabajar por casi una década

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

ATE UPCN Paraitarias estatales

En este sentido, el miembro paritario Luciano Rotman indicó: "El gobierno propone una medida realista y sostenible, que busca mantener el equilibrio entre el esfuerzo fiscal y el acompañamiento a las y los trabajadores públicos. La propuesta no fue acompañada en esta instancia, por eso planteamos pasar a un cuarto intermedio, mantener abierta la paritaria y seguir dialogando, con el compromiso de hacer efectivo igualmente el pago de la suma fija correspondiente a octubre, para que ningún trabajador cobre menos que el mes pasado", agregó.

Rotman, además remarcó que la propuesta presentada "busca cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores" y resaltó que "el pago del aguinaldo y el cierre de año se abonarán sin complicaciones, honrando todos los compromisos salariales con responsabilidad y sin comprometer el equilibrio fiscal de la provincia".

paritaria ATE UPCN
Noticias relacionadas
Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

La EET N°3 Enrique Carbó cumple 120 años

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

El jueves se puede aprovechar a comprar regalos a precios convenientes por el Día de la Madre

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

En lo que va de 2025 se registraron 226 casos de picaduras de alacranes y escorpiones en la provincia de Entre Ríos. Salud recuerda medidas de prevención 

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Ver comentarios

Lo último

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Ultimo Momento
Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

La Noche de los Museos Entrerrianos: se extiende la invitación a instituciones culturales de Entre Ríos

La Noche de los Museos Entrerrianos: se extiende la invitación a instituciones culturales de Entre Ríos

Policiales
Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

Se confirmaron los árbitros para la última fecha del Torneo Regional del Litoral

Se confirmaron los árbitros para la última fecha del Torneo Regional del Litoral

La provincia
Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

Dejanos tu comentario