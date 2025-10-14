Avanzan los trabajos de puesta en valor en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón

Con el objetivo de preservar el acervo histórico y cultural de Entre Ríos, se ejecutan trabajos de reparación y mantenimiento en el edificio del Museo Histórico Martiniano Leguizamón , en Paraná. La obra es impulsada por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia.

La intervención busca resolver filtraciones y humedades que afectan la estructura del edificio, además de garantizar la conservación del patrimonio arquitectónico. Los trabajos comprenden la impermeabilización de un sector del techo, el reemplazo de cañerías de desagües verticales y la reparación del subsuelo, donde se ejecutan revoques impermeables y se colocan nuevas placas de yeso.

En total, se intervienen 37 metros cuadrados de la terraza y 102 metros cuadrados del subsuelo. La inversión provincial asciende a 21.073.044 pesos, con un plazo de ejecución de 60 días corridos. La empresa a cargo de las tareas es Doph Constructora.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la importancia de la obra y su impacto en la preservación del patrimonio entrerriano. “Este proyecto asegura el resguardo de un patrimonio arquitectónico y cultural que pertenece a todos los entrerrianos. Estamos comprometidos con la preservación y puesta en valor de nuestros espacios culturales, y el Museo Martiniano Leguizamón es un símbolo de nuestra identidad colectiva”, expresó.

El edificio del Museo, ubicado en el casco histórico de Paraná, resguarda parte esencial de la memoria de la provincia y constituye uno de los espacios culturales más significativos del patrimonio entrerriano. Con estas tareas, se fortalecen las acciones provinciales orientadas a conservar los bienes culturales y garantizar condiciones adecuadas para su resguardo y exhibición.