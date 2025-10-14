Uno Entre Rios | Policiales | Néstor Roncaglia

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacio"

El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, dan detalles del operativo de detención de Pablo Rodríguez Laurta y del cuerpo hallado

14 de octubre 2025 · 09:26hs
El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González

Foto: UNO/Gonzálo Núñez

El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, dan detalles del operativo de detención de Pablo Rodríguez Laurta y del cuerpo hallado 

En conferencia de prensa, el ministro Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y jefe de Policía, Claudio González, adelantan detalles del operativo que detuvo en Gualeguaychú al acusado del doble femicidio de Córdoba, Pablo Rodríguez Laurta. El detenido se aprestaba a cruzar con su hijo de cinco años hacia el Uruguay cuando fue aprehendido por la Policía de Entre Ríos.

Asimismo brindan información sobre el operativo que dio con el principal sospechoso de los asesinatos, el secuestro de su hijo y el hallazgo de un cuerpo desmembrado que sería del chofer desaparecido Palacio, cuyo auto se encontró incendiado.

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Velázquez y Cardoso, los policías que detuvieron a Pablo Laurta, por el doble femicidio de Córdonba y el crimen de Martín Palacio.

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

En ese sentido el ministro confirmó: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacio". Si bien aun no se encontraron los miembros superiores ni la cabeza, la policía científica cotejan los tatuajes del torso. Ya se ordenó una autopsia y un eventual ADN. En tanto, a través de la cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el derrotero hecho por el vehículo Toyota que luego apareció incendiado.

laurta detenido

La conferencia se llevó adelante en la Jefatura de Policía de Entre Ríos para todo el país vía Meet para todo el país.

Néstor Roncaglia sobre el sobre femicida

Roncaglia "no cree que la actividad previa de Laurta haya sido una motivación" para cometer los crímenes

Consultado sobre la actividad del detenido en la organización Varones Unidos el ministro señaló que la Policía no la tuvo en cuenta: "Acá el objetivo fue detenerlo. Se identificó la comisión de estos hechos. Su su vida anterior y sus discursos nada tienen que ver con lo que cometió. No sabemos si esa actitud de revelación contra la mujer lo llevó a cometer esto. Posiblemente, no sé, de su locura. Pero es para tener en cuenta cómo funciona una mente criminal", expresó.

Por otra parte sostuvo que "a un ser humano común no le entra en su cabeza que una persona pueda ser esta persona que encontramos ayer. Le cortaron su cabeza ¿Cómo puede ser? Entonces, a partir de ahí podemos esperar cualquier cosa. Yo no sé si es antecedente de los pertenecen estos grupetes en contra del feminismo o si eso tuvo algo que ver. A lo mejor sí, a lo mejor no", dijo y señaló que eso será motivo de un estudio pericial y será evaluado al momento de la Justicia.

