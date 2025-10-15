Uno Entre Rios | Ovación | Hasenkamp

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

Autoridades del Auto Club Concepción del Uruguay y de Hasenkamp se reunieron para determinar las etapas del 1 y 2 de noviembre.

15 de octubre 2025 · 16:35hs
El certamen provincial tendrá la continuidad de su campeonato en los primeros días de noviembre.

En los últimos días quedó definido el recorrido del Premio Pre Coronación del Rally Entrerriano RUS, que será los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en los caminos aledaños a Hasenkamp y otorgará un 50% de puntos extra.

Rally Entrerriano.jpg
En Hasenkamp se corre la penúltima del año.

La localidad del departamento Paraná ya tiene experiencia habiendo compartido fecha con María Grande, pero será la primera vez que le toque ser anfitriona y desde el municipio decidieron poner todo el esfuerzo para que la carrera sea un éxito.

El presidente del Auto Club de Concepción del Uruguay, Osvaldo Barzotti estuvo trabajando junto al intendente Hernán Kisser; el director de Producción, Juan Carlos Cian; y el piloto local, Lucio Moreira, definiéndose que el predio de la ex Estación será el epicentro de la carrera, albergando el Parque de Servicios. En tanto que la Largada Promocional será en el Corsódromo, ubicado en el mismo predio.

Los dos tramos en Hasenkamp

En cuanto a los tramos de velocidad serán cuatro, utilizándose dos trazados el sábado y dos el domingo. Para la primera Etapa serán la Prueba Especial La Garza-Camino Ancho de 22,4 kilómetros y la prueba Camino Ancho-Hasenkamp de 14,8 kilómetros. El domingo los tramos serán Hasenkamp-Ruta 127 de 10,4 kilómetros y Ruta 127-Ruta 32 de 11,9 kilómetros para totalizar unos 118 kilómetros cronometrados.

Las inscripciones quedarán habilitadas en la web de la categoría a partir del próximo lunes 20 a las 20 y se extenderán hasta el jueves 30 de octubre a la misma hora.

