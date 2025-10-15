Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Personal policial de Entre Ríos y de Salto ubicaron el vehículo de Pablo Rodríguez Laurta a orillas del río Uruguay, en una zona de montes

Tras un trabajo de coordinación entre la Policía de Entre Ríos y la de Salto, finalmente se ubicó al vehículo del autor del doble femicidio de Córdoba, Pablo Rodríguez Laurta a orillas del río Uruguay, en Corralito, una zona de montes de la República Oriental del Uruguay.

Se trata de un vehículo Lifan color gris con chapa matrícula de Montevideo. El auto permanece en custodia de la jefatura y fue enterado el fiscal de primer turno de Salto.

pablo laurta

Qué dijo el taxista que lo trajo de Córdoba

El taxista que trasladó a Pablo Laurta y a su hijo, desde Córdoba a Gualeguaychú, contó este lunes que el hombre le dijo al niño que "no iba a ver más a su mamá" por un "largo tiempo".

El conductor, que brindó una entrevista a Cadena 3 manteniendo su identidad en reserva, explicó que se encontró con Laurta a las 11 de la mañana del sábado, en un punto conocido como la Plaza de los Niños, en Córdoba. El viaje había sido solicitado por Laurta a través de la empresa en la que trabaja el taxista, y se trataba de un traslado de Córdoba a Entre Ríos, que dura unas ocho horas.

Si bien en un primer momento Laurta pidió para ir a Concordia, cambió de opinión a mitad del viaje y solicitó ir a Gualeguaychú. "Me llamó la atención que al niño no le ofrecía comida, le daba golosinas y lo mantenía con eso", contó.

auto de Plablo Rodríguez Laurta auto Uruguay

Además, relató que el niño estuvo con vómitos durante todo el trayecto y que pararon varias veces en la ruta. "El niño estaba amarillo y estaba vomitando, tenía fiebre, se le notaba en la frente, transpiraba mucho. Le ofrecí llevarlos a un centro médico para que lo controlaran y él me dijo que no, que no quería llegar tarde", relató. Durante el viaje Laurta se iba comunicando con dos hoteles: el Praga, en Concordia, y el Berlín, en Gualeguaychú—en donde fue finalmente atrapado—, para ver la disponibilidad de camas.

"El me contaba que tenía un problema con su expareja, noté que tenía mucha bronca. Hoy en día uno puede discutir con su pareja y tener algún comentario fuerte, no me extrañaba. Pero cuando se exaltaba yo le decía que pensara en que se iba a ir de vacaciones con su hijo", relató.

Según el taxista, Laurta se refirió a Giardina como una "hija de puta" que "le había cagado la vida". "Al niño le decía: por un largo tiempo no vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar en paz, nos va a dejar tranquilos", contó.