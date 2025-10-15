El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby.

El Club Universitario de Concepción del Uruguay ( CUCU ) anunció el inicio de las obras para la instalación del sistema de riego automatizado en la Cancha Nº 2 de Rugby, un proyecto estratégico que marca un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y en la profesionalización de sus instalaciones.

Los trabajos comenzarán entre esta semana y la próxima, con finalización estimada para el mes de noviembre. La obra incluye tareas de zanjeo, colocación de cañerías subterráneas, instalación de aspersores y electroválvulas, y conexión al sistema de control y programación ya instalado en el club. La inversión prevista asciende a $4.909.335,51, aunque podría experimentar variaciones según la evolución del dólar y el precio de los materiales.

CUCU da un paso clave hacia la profesionalización de sus canchas

La incorporación de este sistema permitirá mantener la Cancha Nº 2 en condiciones óptimas durante todo el año, beneficiando tanto al rendimiento deportivo como a la seguridad de quienes la utilizan. Entre los principales aportes del nuevo sistema se destaca la mejora en la calidad del césped, que crecerá de manera más uniforme y con raíces más resistentes, ofreciendo una superficie pareja y firme. Esto redundará en una mayor seguridad para los jugadores, al reducirse los riesgos de lesiones por irregularidades del terreno. Asimismo, el uso equilibrado de ambas canchas permitirá distribuir el desgaste, optimizando los entrenamientos y partidos a lo largo de la temporada. Desde el punto de vista ambiental y operativo, el riego automatizado contribuirá a un uso más eficiente y sustentable del agua, además de facilitar el mantenimiento por parte del personal del club.

Para acompañar la financiación de esta obra, el Club Universitario lanzó un Bono Contribución de $20.000, cuyo sorteo se realizará el 25 de noviembre de 2025, ante escribano público y con más de 15 premios en juego. Quienes deseen colaborar pueden adquirir uno o más bonos a través de los integrantes de la Subcomisión de Rugby, los entrenadores o los coordinadores de divisiones juveniles e infantiles. El pago se puede realizar en efectivo o por transferencia al alias “vamos.univer”, a nombre de Juan Marcó.

Como muestra de agradecimiento, cada persona que colabore con la compra de un bono tendrá su nombre grabado en una “parcela” dentro de una maqueta conmemorativa de la cancha, que será instalada en el sector de Rugby del club. Aquellos que adquieran más de un bono contarán con tantas parcelas como bonos hayan adquirido, convirtiéndose en parte visible de este proyecto que apuesta al crecimiento sostenido del CUCU.

Durante el desarrollo de las tareas se pedirá la comprensión y colaboración de socios, jugadoras, jugadores y familias, dado que la zona de obra permanecerá intervenida mientras se ejecutan los trabajos. Desde la Comisión Directiva del club destacaron que esta iniciativa representa una inversión concreta en el presente y el futuro del Club Universitario, reafirmando el compromiso con el desarrollo deportivo, la mejora continua de las instalaciones y el bienestar de toda la comunidad que forma parte de la institución.