"La Madonnita", una mirada poética y brutal sobre la cosificación del ser amado

El Grupo Teatral Mojiganga estrenará, la obra La Madonnita del dramaturgo argentino Mauricio Kartún, bajo la dirección general de Claudia Zaragoza. Las funciones serán el 10, 17 y 24 a las 21, en el centro cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná).

El amor es el tema de esta obra de uno de los dramaturgos más importantes que ha dado la escena nacional. El amor, pero también su lado negativo, desnudando la ambivalencia de este sentimiento noble que suele corromperse cuando se da cabida a la posesión y la cosificación del ser amado, aboliendo su voluntad y su deseo.

“Es una obra de uno de los autores más reconocidos de la Argentina, maestro de dramaturgos. Esta es la primera obra que dirigió él mismo, porque antes no dirigía, sólo escribía. La Madonnita es una obra profundamente poética como toda la escritura de Kartún, pero que trata un tema muy escabroso que hoy en la actualidad lo podríamos parangonar con lo que es la explotación de las mujeres”, señaló Zaragoza a Escenario.

Augusto Carballal, Pablo Franco y Gabriela Verón son los protagonista de esta puesta que acerca al público a un mundo canalla y marginal, pero profundamente humano.

La obra transcurre entre los años 20 y 30. Un fotógrafo (Augusto Carballal) hace fotos de su mujer (Gabriela Verón) y hay un hombre que las compra (Pablo Franco). “Son fotos que tienen un objetivo pornográfico. Y los dos hombres tienen una relación con La Madonnita, si bien tienen también una relación comercial, por así decirlo, entre ellos. Ella está representada como un objeto de deseo, si bien no hay acciones físicas que conlleven una brutalidad excesiva sobre ella; pero la violencia y la brutalidad vienen por otro lado, como aún sigue sucediendo con muchas mujeres en la actualidad”, contó la directora.

Pero el tema de la violencia es tratado desde la mirada poética del autor, pero sin ser un filtro que suavice la brutalidad. “A través de la poesía, Kartún muestra una realidad que sucedió y que sigue sucediendo”, añadió.

En tanto, el actor Pablo Franco destacó: “La obra tiene unos 17 años y es actual, más allá de que es un relato de época. Es un drama, aunque no es fácil de encasillar. Y es de profunda vigencia, al desnudar cómo estos personajes masculinos, cada uno a su modo, se relaciona con la mujer y cuáles son los deseos que cada uno quiere realizar”.

Sin embargo, los deseos de la mujer no son expuestos con palabras. “Justamente, es muy poético que la mujer no habla. Y eso es real, las mujeres, si bien hoy nos animamos más, no hablamos mucho, nos callamos, mantenemos en silencio lo que deseamos para nuestras vidas. Ojalá el público pueda hacer esta equivalencia y no decir ‘ah, esto ocurría en el siglo XX, cuando llegaban las polacas que las traían a prostituirse’. No, eso fue el inicio de esta situación, pero hubo y hay otros mecanismos de explotación, y que acá Kartún se atreve a poner en escena”, enfatizó Zaragoza.

Por otra parte, la directora destacó que este es el inicio de una nueva etapa del Grupo Mojiganga, donde hubo un cambio de integrantes con la incorporación de Gabriela Verón y Pablo Franco: “Ellos van a ponerle otra impronta al grupo, y estamos profundamente agradecidos porque hay mucha gente colaborando con esta obra”.

La iluminación corresponde a Sergio Fabri, el vestuario es de Sastrería Teatral Municipal (Laly Mainardi) y del propio grupo, la música cuenta con arreglos de Andrés Main, el peinado es de Carlos Esteban Fernández, la escenografía está en manos de Sergio Schroeder, Gabriela Verón y Laura Sosa y las fotos pertenecen al Taller Cómo hacer una buena foto, a cargo de Mauricio Garín.

Las entradas anticipadas con descuento pueden reservarse al teléfono (0343) 155024599.