La final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos reunió a más de 100 jóvenes en General Ramírez

Más de 100 jóvenes participaron de la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos, jornada que busca promover la creatividad y fortalecer la identidad provincial

9 de septiembre 2025 · 13:42hs
La ciudad de General Ramírez recibió a la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura. Más de 100 jóvenes, seleccionados previamente en instancias locales y regionales, participaron de la jornada que busca promover la creatividad y fortalecer la identidad provincial a través del arte.

La temática de esta edición, “Cuento, leyenda y voces del monte”, invitó a los participantes a rescatar mitos y relatos del patrimonio oral entrerriano. En total, sumando todas las etapas previas, más de 600 chicos y chicas se inscribieron en disciplinas como videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza individual y en pareja, teatro unipersonal y grupal, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Al cierre del evento, se realizó un homenaje a la memoria de Ulises Ferrero, trabajador de la Secretaría de Cultura que acompañó durante años el desarrollo de los Juegos, promoviendo las artes escénicas y la formación de nuevas generaciones. Familiares de Ferrero participaron del reconocimiento, que destacó su compromiso con la cultura y la expresión artística en la provincia.

Los seleccionados en las distintas categorías fueron:

Videominuto

  • Sub 15: Luisina Machuca – San Gustavo

  • Sub 18: Lara Giménez, Lola Giménez y Nils Kardemark – General Ramírez

Teatro unipersonal

  • Mia Satto – Caseros

Teatro grupal

  • Carmela Devolver y Enzo Perrón – Caseros

Poesía

  • Sub 15: Sofía Ceis Ocampo – Galarza

  • Sub 18: Santiago Patt Garelli – Herrera

Pintura / Dibujo

  • Sub 15: Martiniano Miño – Feliciano

  • Sub 18: Francesca Pesenti – Herrera

Cuento

  • Sub 15: Valentín Borghello – La Paz

  • Sub 18: Luna María Muñoz – La Paz

Fotografía

  • Sub 15: Ana Clara González – San Salvador

  • Sub 18: Augusto Benítez – Diamante

Danza individual

  • Aylin Marisol Aguiar – Ubajay

Danza pareja

  • Sub 15: Segundo Jurajuría y Martina Vega – La Paz

  • Sub 18: Miguel Martínez y Delfina Acosta – Nogoyá

Payada

  • Álvaro Marino Geber – Santa Anita

Freestyle

  • Alexis Méndez – Hambis

Canto solista

  • Sub 15: Priscila Lascof – Villa Clara

  • Sub 18: Delfina Rochi – Nogoyá

Conjunto musical

  • Nehemías Wagner y Cristian Pavón – Bovril

