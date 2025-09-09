La final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos reunió a más de 100 jóvenes en General Ramírez Más de 100 jóvenes participaron de la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos, jornada que busca promover la creatividad y fortalecer la identidad provincial 9 de septiembre 2025 · 13:42hs

Juegos Culturales Entrerrianos 2025

La ciudad de General Ramírez recibió a la final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura. Más de 100 jóvenes, seleccionados previamente en instancias locales y regionales, participaron de la jornada que busca promover la creatividad y fortalecer la identidad provincial a través del arte.

Juegos Culturales Entrerrianos La temática de esta edición, “Cuento, leyenda y voces del monte”, invitó a los participantes a rescatar mitos y relatos del patrimonio oral entrerriano. En total, sumando todas las etapas previas, más de 600 chicos y chicas se inscribieron en disciplinas como videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza individual y en pareja, teatro unipersonal y grupal, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Rosario del Tala tuvo su jornada de los Juegos Culturales Entrerrianos Magma llega a La Vieja Usina para repasar su trayectoria

Al cierre del evento, se realizó un homenaje a la memoria de Ulises Ferrero, trabajador de la Secretaría de Cultura que acompañó durante años el desarrollo de los Juegos, promoviendo las artes escénicas y la formación de nuevas generaciones. Familiares de Ferrero participaron del reconocimiento, que destacó su compromiso con la cultura y la expresión artística en la provincia. Los seleccionados en las distintas categorías fueron: Videominuto Sub 15: Luisina Machuca – San Gustavo

Sub 18: Lara Giménez, Lola Giménez y Nils Kardemark – General Ramírez Teatro unipersonal Mia Satto – Caseros Teatro grupal Carmela Devolver y Enzo Perrón – Caseros Poesía Sub 15: Sofía Ceis Ocampo – Galarza

Sub 18: Santiago Patt Garelli – Herrera Pintura / Dibujo Sub 15: Martiniano Miño – Feliciano

Sub 18: Francesca Pesenti – Herrera Cuento Sub 15: Valentín Borghello – La Paz

Sub 18: Luna María Muñoz – La Paz Fotografía Sub 15: Ana Clara González – San Salvador

Sub 18: Augusto Benítez – Diamante Danza individual Aylin Marisol Aguiar – Ubajay Danza pareja Sub 15: Segundo Jurajuría y Martina Vega – La Paz

Sub 18: Miguel Martínez y Delfina Acosta – Nogoyá Payada Álvaro Marino Geber – Santa Anita Freestyle Alexis Méndez – Hambis Canto solista Sub 15: Priscila Lascof – Villa Clara

Sub 18: Delfina Rochi – Nogoyá Conjunto musical Nehemías Wagner y Cristian Pavón – Bovril LEER MÁS: Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe