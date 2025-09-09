Uno Entre Rios | Escenario | Pedro Capó

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

El domingo por la noche, Pedro Capó se presentó en HUB, Santa Fe y lo hizo ante una sala llena de fanáticas

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

9 de septiembre 2025 · 11:32hs
Pedro Capó en Santa Fe

Gentileza LolaComeBack

Pedro Capó en Santa Fe
Pedro Capó en Santa Fe

Gentileza LolaComeBack

Pedro Capó en Santa Fe
Hub

Fernanda Rivero / UNO

Hub, Santa Fe
La pareja viajó desde Paraná para ver al cantante

Fernanda Rivero / UNO

La pareja viajó desde Paraná para ver al cantante
Madre e hija en el show de Pedro Capó

Fernanda Rivero / UNO

Madre e hija en el show de Pedro Capó
Nos encantó el show

Fernanda Rivero / UNO

"Nos encantó el show", contaron a UNO

El domingo por la noche, Pedro Capó se presentó en HUB Santa Fe ante una sala colmada. Las localidades estaban agotadas y el público viajó desde distintos puntos de la región para acompañar al artista.

Pedro Capó en Santa Fe1

Pedro Capó repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Fanáticas de Entre Ríos y de varias ciudades santafesinas recorrieron cientos de kilómetros para encontrarse con el reconocido cantante y compositor puertorriqueño, que correspondió ese amor con un show lleno de energía.

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana.

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

La Vela Puerca se presentará en Santa Fe y Rosario

Pedro Capó en Santa Fe

Durante la noche repasó todos los temas de La Carretera, su nuevo álbum, y también cantó los hits que lo llevaron a los primeros lugares de los rankings internacionales, como Calma y Tutu.

Pedro Capó en Santa Fe2

Capó, que vive cada encuentro como único e irrepetible, agradeció el acompañamiento de sus seguidores y se mostró cercano en todo momento. "Gracias, Santa Fe, por esta noche maravillosa. Me guardo este recuerdo para siempre en mi corazón".

Recital Pedro Capó

UNO estuvo presente con una cobertura exclusiva para retratar el paso de Pedro Capó por la región, en el marco de su gira internacional, que lo lleva por diferentes países y que en Santa Fe tuvo un capítulo inolvidable.

Recital Pedro Capó1
Recital Pedro Capó2

LEER MÁS: Tres estrenos de Teatro del Bardo inauguran la nueva sala del Juan L. Ortiz

Pedro Capó Santa Fe Hub La Carretera
Noticias relacionadas
Catarsis divina

Tres estrenos de Teatro del Bardo inauguran la nueva sala del Juan L. Ortiz

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

Victoria Yani dictará un taller de fotografía creativa en la Casa de la Cultura.

Victoria Yani dictará un taller de fotografía creativa en la Casa de la Cultura

Diana Zapata

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Ver comentarios

Lo último

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Ultimo Momento
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Policiales
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Ovación
Mariano Kremer busca escribir su propia historia

Mariano Kremer busca escribir su propia historia

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

La provincia
Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

Presentarán el libro Camino Animal- El Método, que destaca el valor de la terapia con caballos

Presentarán el libro "Camino Animal- El Método", que destaca el valor de la terapia con caballos

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Dejanos tu comentario