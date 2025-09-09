Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

El domingo por la noche, Pedro Capó se presentó en HUB, Santa Fe y lo hizo ante una sala llena de fanáticas

El domingo por la noche, Pedro Capó se presentó en HUB Santa Fe ante una sala colmada. Las localidades estaban agotadas y el público viajó desde distintos puntos de la región para acompañar al artista.

Fanáticas de Entre Ríos y de varias ciudades santafesinas recorrieron cientos de kilómetros para encontrarse con el reconocido cantante y compositor puertorriqueño, que correspondió ese amor con un show lleno de energía.

Pedro Capó en Santa Fe

Durante la noche repasó todos los temas de La Carretera, su nuevo álbum, y también cantó los hits que lo llevaron a los primeros lugares de los rankings internacionales, como Calma y Tutu.

Pedro Capó en Santa Fe2 Fernanda Rivero / UNO

Capó, que vive cada encuentro como único e irrepetible, agradeció el acompañamiento de sus seguidores y se mostró cercano en todo momento. "Gracias, Santa Fe, por esta noche maravillosa. Me guardo este recuerdo para siempre en mi corazón".

Recital Pedro Capó Fernanda Rivero / UNO

UNO estuvo presente con una cobertura exclusiva para retratar el paso de Pedro Capó por la región, en el marco de su gira internacional, que lo lleva por diferentes países y que en Santa Fe tuvo un capítulo inolvidable.

Recital Pedro Capó1 Fernanda Rivero / UNO