El domingo por la noche, Pedro Capó se presentó en HUB Santa Fe ante una sala colmada. Las localidades estaban agotadas y el público viajó desde distintos puntos de la región para acompañar al artista.
Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe
Por Fernanda Rivero
Fanáticas de Entre Ríos y de varias ciudades santafesinas recorrieron cientos de kilómetros para encontrarse con el reconocido cantante y compositor puertorriqueño, que correspondió ese amor con un show lleno de energía.
Durante la noche repasó todos los temas de La Carretera, su nuevo álbum, y también cantó los hits que lo llevaron a los primeros lugares de los rankings internacionales, como Calma y Tutu.
Capó, que vive cada encuentro como único e irrepetible, agradeció el acompañamiento de sus seguidores y se mostró cercano en todo momento. "Gracias, Santa Fe, por esta noche maravillosa. Me guardo este recuerdo para siempre en mi corazón".
UNO estuvo presente con una cobertura exclusiva para retratar el paso de Pedro Capó por la región, en el marco de su gira internacional, que lo lleva por diferentes países y que en Santa Fe tuvo un capítulo inolvidable.