Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Literario

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná declaró de interés municipal el XXXIV Encuentro Literario de la Sociedad Argentina de Escritores.

11 de agosto 2026 · 12:59hs
Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná reconoció la trayectoria y el aporte cultural de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Entre Ríos. El encuentro literario se realizará el 16 de agosto en la Sala Mayo, en el marco de la XIV Feria del Libro “Paraná Lee”.

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná declaró de interés municipal el XXXIV Encuentro Literario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Entre Ríos y la presentación del libro colectivo Entre Ríos, de tinta, que se desarrollarán el próximo 16 de agosto en la Sala Mayo, en el marco de la XIV Feria del Libro “Paraná Lee”.

Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

LEER MÁS: Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad

Decreto

La declaración fue establecida mediante el Decreto N.º 064/2026 y representa un reconocimiento a la trayectoria de la institución y a su permanente trabajo en favor de la literatura y la cultura entrerriana.

Desde el Concejo Deliberante destacaron la extensa labor desarrollada por la SADE Filial Entre Ríos para promover, acompañar y dar visibilidad a los escritores de la provincia, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural de la región.

En este sentido, la iniciativa reconoce el aporte de la institución en la preservación y difusión del patrimonio cultural entrerriano, así como su compromiso con la producción literaria local.

El XXXIV Encuentro Literario y la presentación de Entre Ríos, de tinta formarán parte de la programación de la XIV Feria del Libro “Paraná Lee”, una propuesta que reúne distintas expresiones vinculadas con la literatura y la cultura en la capital entrerriana.

Encuentro Literario SADE decreto
Noticias relacionadas
Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

El Círculo Médico cerró Zumbidos de Colores con una muestra de arte para las infancias.

El Círculo Médico cerró "Zumbidos de Colores" con una muestra de arte para las infancias

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad.

Paraná tendrá un libro por su Bicentenario que reúne historia, cultura y memoria de la ciudad

Ver comentarios

Lo último

Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Ultimo Momento
Reímos y Danzamos: el terror se transforma en humor sobre el escenario

"Reímos y Danzamos": el terror se transforma en humor sobre el escenario

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Policiales
Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Paraná: detenido tras intento de robo en la zona oeste

Ovación
Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Recreativo Verde es el campeón del Torneo Apertura de la UEHP

Recreativo Verde es el campeón del Torneo Apertura de la UEHP

Paraná se alista para otra fiesta del deporte universitario

Paraná se alista para otra fiesta del deporte universitario

Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

La provincia
Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Se inaugura la muestra de los Premios Municipales de Arte 2026

Tras el fallecimiento de Darío Báez, Norberto Jacob asumió como concejal

Tras el fallecimiento de Darío Báez, Norberto Jacob asumió como concejal

EN VIVO: el Senado trata la modificación del artículo 60 de la Constitución Provincial

EN VIVO: el Senado trata la modificación del artículo 60 de la Constitución Provincial

11 de agosto: El día que nació el nombre de la provincia de Entre Ríos

11 de agosto: El día que nació el nombre de la provincia de Entre Ríos

Dejanos tu comentario