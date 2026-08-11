Declararon de interés municipal el Encuentro Literario de SADE Entre Ríos

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná declaró de interés municipal el XXXIV Encuentro Literario de la Sociedad Argentina de Escritores.

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná reconoció la trayectoria y el aporte cultural de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Entre Ríos. El encuentro literario se realizará el 16 de agosto en la Sala Mayo, en el marco de la XIV Feria del Libro “Paraná Lee”.

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná declaró de interés municipal el XXXIV Encuentro Literario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Entre Ríos y la presentación del libro colectivo Entre Ríos, de tinta, que se desarrollarán el próximo 16 de agosto en la Sala Mayo, en el marco de la XIV Feria del Libro “Paraná Lee”.

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Decreto

La declaración fue establecida mediante el Decreto N.º 064/2026 y representa un reconocimiento a la trayectoria de la institución y a su permanente trabajo en favor de la literatura y la cultura entrerriana.

Desde el Concejo Deliberante destacaron la extensa labor desarrollada por la SADE Filial Entre Ríos para promover, acompañar y dar visibilidad a los escritores de la provincia, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural de la región.

En este sentido, la iniciativa reconoce el aporte de la institución en la preservación y difusión del patrimonio cultural entrerriano, así como su compromiso con la producción literaria local.

El XXXIV Encuentro Literario y la presentación de Entre Ríos, de tinta formarán parte de la programación de la XIV Feria del Libro “Paraná Lee”, una propuesta que reúne distintas expresiones vinculadas con la literatura y la cultura en la capital entrerriana.