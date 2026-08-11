Frigerio defendió los cambios impositivos y previsionales, el RINI y el control del gasto. Afirmó que son transformaciones postergadas durante décadas.

Frigerio destacó las reformas de Entre Ríos y afirmó que permiten avanzar hacia una provincia más competitiva.

El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que Entre Ríos atraviesa un proceso de reformas estructurales que durante décadas fueron anunciadas, pero nunca se concretaron. Lo afirmó al participar del ciclo Democracia y Desarrollo: Avances en proceso y desafíos pendientes, organizado por Clarín, donde expuso sobre las políticas impulsadas para promover la inversión y mejorar la competitividad.

Frigerio compartió el panel Políticas públicas para la inversión y la competitividad con sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; Córdoba, Martín Llaryora; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Durante el encuentro se analizaron las reformas necesarias para fortalecer la inversión, las medidas adoptadas por las distintas jurisdicciones y los desafíos pendientes para los próximos años.

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En ese marco, el mandatario entrerriano destacó las reformas impulsadas en la provincia, entre ellas el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), la reducción de impuestos y la modificación del sistema previsional.

"Las provincias pueden y están haciendo mucho para aportar a construir una Argentina más competitiva", sostuvo Frigerio. En particular, puso el foco en la situación de la Caja de Jubilaciones y señaló que Entre Ríos pierde alrededor de un millón de dólares por día como consecuencia del déficit previsional.

"Hace pocos días se votó una reforma del sistema previsional que en el tiempo ordenará esta situación que drena un montón de recursos que podrían ir a mejorar también la competitividad", afirmó.

La reforma previsional fue presentada por el gobierno provincial como una medida destinada a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema después de casi tres décadas de diagnósticos y postergaciones. Según destacó el Ejecutivo, la modificación preserva el 82% móvil y los derechos adquiridos de jubilados y jubiladas.

A esto se sumó el acuerdo alcanzado con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante el cual la provincia recibió un anticipo de 120.000 millones de pesos para afrontar parte del déficit previsional correspondiente a 2026. El monto supera en un 62% los recursos recibidos en conjunto durante 2024 y 2025.

Control del gasto

Frigerio también hizo referencia a las medidas adoptadas para contener el gasto público y afirmó que su administración trabaja sobre la estructura estatal para reducir progresivamente el peso de las erogaciones permanentes.

"Los gobernadores estamos arriba de cada peso que se gasta, controlando que no se expanda el gasto público improductivo", manifestó. En ese sentido, detalló que la provincia afronta mensualmente el pago de unos 120.000 salarios y cerca de 80.000 jubilaciones.

"Estoy haciendo un plan para que en el tiempo eso se vaya achicando, poder de nuevo también bajar los impuestos más rápido y dedicar más recursos a cambiarle la vida a la gente para mejor", sostuvo.

El gobernador también planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos que permitan establecer reglas de largo plazo. Consideró que existen cuestiones que deberían constituir consensos básicos y que en Argentina todavía requieren acuerdos entre distintos sectores.

"Siempre es bueno acordar cosas que en otros países son obviedades, pero que claramente por nuestra historia acá todavía no lo son", expresó.

En ese sentido, habló de un cambio en las demandas de la sociedad y sostuvo que los gobiernos provinciales y municipales deben orientar una mayor parte de su gestión a facilitar la actividad privada.

"Hoy el gobernante en las provincias, sobre todo en los municipios, tiene que tener la mayor parte de su agenda dedicada a facilitarle la vida al sector privado, que es el único que puede generar riqueza", afirmó.

Incentivos para nuevas inversiones

Frigerio también destacó la política tributaria aplicada en Entre Ríos y recordó que la provincia fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al mismo tiempo, resaltó la creación del RINI, destinado a promover nuevos proyectos de inversión dentro del territorio provincial.

"En Entre Ríos no se cobran impuestos por 15 años, ni provinciales ni municipales, porque creo que el impuesto más costoso es la inversión que no se hace. Yo priorizo la generación de empleo ante cualquier otra cuestión", remarcó.

Según precisó, 156 empresas ya adhirieron al RINI y comprometieron la generación de unos 3.000 nuevos puestos de trabajo, principalmente vinculados con el sector industrial.

La política de incentivos se complementó con una reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos para actividades como la industria, la producción primaria, el transporte de cargas y las obras de infraestructura. También se avanzó con la eliminación de más de 100 tasas provinciales.

Finalmente, el gobernador planteó que el Estado debe acompañar el proceso de transformación económica y coordinar acciones con la Nación.

"El Estado en esta transición tan difícil de modelos, en donde yo claramente comparto el rumbo del actual, tiene un trabajo muy importante de acompañar, facilitar, bajar impuestos y consensuar con el gobierno nacional", sostuvo.

Y concluyó: "Tenemos que trabajar en conjunto y acordar la posibilidad de tener un nuevo consenso fiscal para el que va a invertir".