El Ente Autárquico Puerto Ibicuy supervisó los trabajos en el Muelle Isla, que apunta a ampliar la capacidad operativa y fortalecer el perfil logístico.

El Muelle Isla avanza con su recuperación y busca recuperar un espacio clave del Puerto Ibicuy.

El Muelle Isla del Puerto Ibicuy avanza en su proceso de recuperación y puesta en valor, con trabajos que buscan volver a incorporar una infraestructura estratégica a la actividad portuaria de Entre Ríos.

En ese marco, autoridades del Ente Autárquico Puerto Ibicuy realizaron un nuevo recorrido por el predio para verificar la evolución de las tareas y acompañar el desarrollo de la obra. El espacio había sido oportunamente concesionado y es objeto de un seguimiento permanente por parte de la administración portuaria.

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Una infraestructura estratégica

La recuperación del Muelle Isla permitirá poner nuevamente en condiciones una infraestructura que durante años no logró desarrollar todo su potencial. Su ubicación y características representan una oportunidad para ampliar las capacidades del Puerto Ibicuy y fortalecer su participación en el esquema logístico provincial.

La intervención forma parte de una estrategia orientada a recuperar infraestructura portuaria y generar mejores condiciones para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas con la producción y el transporte de cargas.

Más capacidad para la actividad portuaria

El fortalecimiento de la infraestructura del Puerto Ibicuy adquiere relevancia por su ubicación dentro del sistema de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La incorporación de espacios operativos puede favorecer la llegada de nuevas inversiones y mejorar las alternativas logísticas para los sectores productivos.

Desde el gobierno provincial se plantea, además, la recuperación de infraestructura estratégica como una herramienta para ampliar la capacidad productiva y logística de Entre Ríos y generar condiciones para la creación de empleo.

En ese sentido, el gobernador Rogelio Frigerio estableció entre las prioridades de su gestión el aprovechamiento de instalaciones existentes y el desarrollo de infraestructura que permita potenciar la actividad económica provincial.

Seguimiento de los trabajos

Desde el Ente Autárquico Puerto Ibicuy continúan los recorridos y controles sobre el avance de las tareas en el Muelle Isla, además del seguimiento de otros proyectos destinados a mejorar la infraestructura y ampliar las capacidades de la terminal.

La recuperación de este espacio constituye así un nuevo paso en el objetivo de consolidar al Puerto Ibicuy como un nodo logístico de relevancia para Entre Ríos y como una herramienta para acompañar el crecimiento de la producción provincial.