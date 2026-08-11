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Iñaki Arrías defiende la cima del TC Pista Mouras en La Plata

A dos fechas de terminar la Etapa Regular, Iñaki Arrías busca sacar diferencias este fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata.

11 de agosto 2026 · 18:22hs
El piloto de Paraná logró cinco triunfos en la temporada y va por la Etapa Regular.

El piloto de Paraná logró cinco triunfos en la temporada y va por la Etapa Regular.

Este fin de semana el paranaense Iñaki Arrías buscará definir a su favor la etapa regular, cuando aún restan dos fechas para finalizar la primera parte de la temporada. El piloto de Ford se presentará en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la categoría disputará la octava ronda del certamen 2026.

Iñaki Arrías va por otro triunfo.

Iñaki Arrías va por otro triunfo.

Allí será la anteúltima jornada de la etapa regular, que por el momento, tiene a Iñaki Arrías como el puntero del certamen. Arrías, que tiene cinco triunfos, acumula 263 unidades, pero Ignacio Lovich lo sigue bien de cerca con 259,5; mientras que Ignacio Quintana, con 248,5 unidades, ocupa la tercera colocación.

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En total serán 11 los pilotos que estarán en pista desde el día sábado en el trazado platense. Arrías estará a bordo del Ford atendido por el equipo de la familia Candela.

El TC Mouras hará lo propio en el circuito platense. La categoría va por la anteúltima jornada de la etapa regular, luego de lo que fue la victoria de Nicolás Jaime en la pasada carrera.

Francisco Luengo, que tiene tres triunfos en la temporada, está en lo más alto del campeonato con 292 puntos. Jaime lo sigue con 284 y en la tercera colocación se encuentra Santiago Arrigoni con 220,5 unidades.

Las TC Pick Up van a Rosario

Este mismo fin de semana, pero en Rosario, las TC Pick Up arriban por primera vez al trazado santafesino para disputar la séptima y última fecha de la etapa regular, y hoy se confirmaron los pilotos que estarán presentes en la ciudad santafesina. Serán solo 13 camionetas en esta fecha.

Mariano Werner llega como líder y con grandes chances de quedarse con la punta para el inicio de la Copa Coronación Shell V-Power, pero Otto Fritzler lo persigue de cerca con 221 puntos, a nueve de Mariano.

Del tercero al octavo: Agustín Canapino (206), Gastón Mazzacane (197), Hernán Palazzo (194), Marco Dianda (191,5), Ignacio Faín (191) y Diego Azar (188,5), aun cuentan con chances matemáticas de ser primeros, aunque es casi imposible que lo consigan.

En el circuito rosarino también estarán las TC Pista Pick Up, en la cual se definirán los 12 cupos para la Copa Coronación Shell Helix. Santiago Biagi y el uruguayense Tomás Pellandino llegan como líderes con 251,5 puntos y se disputarán la punta de la etapa regular, para ver quien arranca la Copa con ocho puntos iniciales.

La novedad de la fecha es la incorporación de Sebastián Salse, subcampeón de la categoría en 2024, que vuelve a correr en la telonera de las camionetas junto a una Ford Ranger del SAP Team. En esta fecha no estará presente Manuel Borgert de la localidad de General Ramírez. La categoría también tendrá 13 camionetas en pista.

Iñaki Arrías La Plata TC Pista Mouras Rosario
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