Las inscripciones del evento son gratuitas y por formulario online disponible para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro.

Abren la inscripción para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Desde este lunes 10 y hasta el martes 18 inclusive, están abiertas las inscripciones para las capacitaciones del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro . El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay y es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios sedes, con participación del CONTIER.

Las inscripciones son gratuitas y por formulario online disponible a través del link.

Abren una nueva inscripción para el Registro de Adoptantes de Entre Ríos desde el 18 de agosto

Abren la inscripción para el Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

-Teatro Comunitario: Teatro en Común, Unidad

Los días 21, 22 y 23 de agosto a las 14 H.

Duración: 3 horas por jornada (el mismo grupo cursa los tres días).

Centro Cultural Galarza (Av. Francisco Ramírez 670, Galarza).

Se propone brindar herramientas para la creación de propuestas de participación colectiva, construcción de identidad y el rescate de la memoria local.

Destinatarios: integrantes de grupos comunitarios, organizaciones sociales, instituciones y cualquier tipo de colectivo o personas interesadas en desarrollar experiencias de teatro comunitario. Cupo máximo: 25 participantes, con o sin experiencia previa en teatro.

Estará a cargo de Eduardo Velázquez, es un actor, director, mimo y psicólogo social argentino con una prolífica trayectoria teatral. Desde 1983 ha liderado obras, cortometrajes y proyectos de teatro comunitario e inclusivo para personas con discapacidad y adultos mayores.

-Taller Herramientas para escribir teatro. ARGENTORES

Sábado 22 de agosto a las 9 H.

Duración: dos horas.

Auditorio Municipal de Gualeguay (Segundo Gianello 132).

Diálogo con los participantes sobre lo que les gustaría escribir. Introducción a la caja de herramientas dramatúrgicas. Escritura de un diálogo breve en relación a los intereses propios. Lectura en voz alta de los respectivos trabajos y devolución apuntada al uso de las herramientas compartidas.

Destinatarios: actores, directores, escritores, guionistas, estudiantes y público en general con curiosidad por pensar y crear historias para la escena.

Estará a cargo de Gilda Bona, escritora, dramaturga y directora de teatro nacida en Buenos Aires. Libros: Memoria en la fragua (Baltasara Editora 2014) relatos a partir de testimonios generados por el Archivo Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo; Mundos Celestiales (Editorial Eudeba, 2016) con varias de sus obras de teatro y Una oscuridad de jungla (Editorial Brumana, 2023) con tres obras: New York mundo animal, Motherhood y Erasdevulgacana.

-Taller de Actuación frente a cámara

Sábado 22 de agosto a las 11 H.

Duración: 3 horas.

Hacheuno Teatro (San Antonio Sur 172, Gualeguay).

Espacio de formación intensiva que indaga en las problemáticas específicas de la actuación en audiovisual. Propone un puente reflexivo y práctico entre la precisión técnica y la sensibilidad. A través del trabajo con la cámara, se explorará el concepto de “actuación cóncava”. Un encuentro focalizado en potenciar la presencia actoral en la singularidad del lenguaje cinematográfico.

Destinatarios: cupo máximo 10 participantes con experiencia en teatro (actores, actrices).

Estará a cargo de Analía Juan, actriz y docente entrerriana que cuenta con más de dos décadas de continua y reconocida trayectoria en la escena teatral de Córdoba, destacándose su trabajo actoral en obras como Griegos, Las tres hermanas, Simulacro y fin, Cloro y La sexualidad de Sandra, entre otras. Licenciada en Teatro por la Universidad Nacional de Córdoba, fortaleció su formación en Córdoba, Buenos Aires, Berlín y Madrid respaldada por becas del Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultura de España, el Goethe Institut y la Fundación SAGAI, entre otros antecedentes.

–Taller: Nociones básicas de producción y gestión cultural

Sábado 22 de agosto a las 11 H .

Duración: 3 horas

Museo Quirós (Alem 157, Gualeguay).

El taller ofrece herramientas prácticas para la planificación, organización y sostenibilidad de proyectos teatrales, abordando la gestión de recursos, equipos y públicos. Aborda el rol del productor, sistemas de producción, gestión económica y estrategias de comunicación para fortalecer las capacidades de equipos culturales.

Destinatarios: productores y gestores culturales, artistas y hacedores teatrales, planificadores de programaciones artísticas.

Estará a cargo de Cristian Scotton, gestor cultural, actor y dramaturgo. Egresado de la Carrera de la Licenciatura de Actuación del IUNA. Ha realizado estudios con diferentes referentes de las artes escenicas como: Mauricio Kartún, Daniel Casablanca, Ariel Barchilón, Maricel Álvarez entre otros. Como actor en E.S.N.O.B. de Cristian Morales en Vera Vera, Lucinda la Gauchita de Maria Romano en el Centro Cultural de la Cooperación, Alguien de algún modo de Ciro Zorzoli en el Portón de Sanchez, Criminal de Javier Doulte dirigida por Guillermo Flores en el CC Borges y Saturnalia de Gael Policano Rossi en La Casona Iluminada, entre otros antecedentes.

–Taller: Liderazgo escénico. Red Federal de Teatros | Teatro Nacional Cervantes

Domingo 23 de agosto a las 11 H.

Duración: 3 horas.

Museo Quirós (Alem 157, Gualeguay)

Este taller intensivo introduce a los participantes en el rol, funciones y responsabilidades del stage manager dentro de los diferentes circuitos de producción teatral. El espacio busca delimitar esta práctica técnico-artística mediante una red conceptual que aborda la puesta en escena, las etapas de montaje, el uso de guiones técnicos y el planeamiento de trabajo. La propuesta combina teoría con el análisis de problemáticas reales y actividades prácticas basadas en casos de estudio específicos.