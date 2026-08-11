El dólar mayorista cayó por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.490,50. La brecha con el techo de la banda cambiaria llegó al 24,5%.

El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos.

Por tercera jornada consecutiva, el dólar mayorista volvió a bajar este martes y se ubicó en $1.490,50 para la venta, con una caída de $5, equivalente al 0,3%. De esta manera, el tipo de cambio oficial se alejó nuevamente de los $1.500, en una jornada marcada por la atención del mercado sobre las intervenciones oficiales para contener la volatilidad cambiaria.

La cotización mayorista amplió además la distancia con el techo de la banda cambiaria, establecido en $1.856,10. El spread alcanzó el 24,5%, uno de los niveles más elevados de los últimos dos meses. En el segmento de contado se operaron más de 515,5 millones de dólares.

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La evolución del dólar se mantiene bajo seguimiento por el impacto que puede tener sobre los precios y el proceso de desaceleración inflacionaria. En ese marco, el mercado observa las operaciones oficiales en distintos instrumentos, principalmente en futuros y bonos dólar linked, que contribuyen a contener las presiones sobre el tipo de cambio.

En el mercado de futuros, los contratos registraron bajas de entre 0,1% y 0,3%, con negocios por el equivalente a 1.061,6 millones de dólares. El contrato con vencimiento a fines de agosto, uno de los más operados, terminó en $1.509,50.

Las cotizaciones implícitas en los contratos reflejan una expectativa de un dólar mayorista cercano a $1.505 para fines de agosto y de alrededor de $1.619 para diciembre.

Los precios minoristas

En el segmento minorista, el dólar también registró una baja en el Banco Nación, donde terminó en $1.515 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta se mantuvo en $1.969,50.

De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió $1.517,89 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.523,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) operó en $1.618,98. En contraste, el dólar blue avanzó $20 y cerró en $1.550 para la venta.

De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio mayorista y las cotizaciones paralelas se mantuvo por encima del 7% en algunos segmentos.

Intervención oficial

La dificultad del dólar mayorista para superar de manera sostenida la zona de los $1.500 coincide con una mayor presencia oficial en distintos segmentos del mercado. La estrategia apunta a evitar movimientos bruscos del tipo de cambio que puedan trasladarse a los precios y dificultar la continuidad del proceso de desinflación.

En paralelo, la autoridad monetaria inició agosto con un ritmo más moderado de compras de reservas, mientras que las operaciones en futuros se mantienen como una de las herramientas utilizadas para administrar la volatilidad cambiaria.

El comportamiento de las próximas jornadas será seguido de cerca por los operadores, especialmente ante la proximidad del techo de la banda y las expectativas incorporadas en los contratos de futuros.