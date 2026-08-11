Uno Entre Rios | Economia | Dólar

El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos

El dólar mayorista cayó por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.490,50. La brecha con el techo de la banda cambiaria llegó al 24,5%.

11 de agosto 2026 · 18:31hs
El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos.

El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos.

Por tercera jornada consecutiva, el dólar mayorista volvió a bajar este martes y se ubicó en $1.490,50 para la venta, con una caída de $5, equivalente al 0,3%. De esta manera, el tipo de cambio oficial se alejó nuevamente de los $1.500, en una jornada marcada por la atención del mercado sobre las intervenciones oficiales para contener la volatilidad cambiaria.

La cotización mayorista amplió además la distancia con el techo de la banda cambiaria, establecido en $1.856,10. El spread alcanzó el 24,5%, uno de los niveles más elevados de los últimos dos meses. En el segmento de contado se operaron más de 515,5 millones de dólares.

Dólar: el oficial cerró estable a 1.520 pesos y el blue avanzó 0,66% en la primera rueda semanal.

Dólar: el oficial cerró estable a 1.520 pesos y el blue avanzó 0,66% en la primera rueda semanal

El mercado prevé un dólar más alto a fin de año y ajusta sus expectativas sobre la economía.

El mercado prevé un dólar más alto a fin de año y ajusta sus expectativas sobre la economía

La evolución del dólar se mantiene bajo seguimiento por el impacto que puede tener sobre los precios y el proceso de desaceleración inflacionaria. En ese marco, el mercado observa las operaciones oficiales en distintos instrumentos, principalmente en futuros y bonos dólar linked, que contribuyen a contener las presiones sobre el tipo de cambio.

En el mercado de futuros, los contratos registraron bajas de entre 0,1% y 0,3%, con negocios por el equivalente a 1.061,6 millones de dólares. El contrato con vencimiento a fines de agosto, uno de los más operados, terminó en $1.509,50.

Las cotizaciones implícitas en los contratos reflejan una expectativa de un dólar mayorista cercano a $1.505 para fines de agosto y de alrededor de $1.619 para diciembre.

Los precios minoristas

En el segmento minorista, el dólar también registró una baja en el Banco Nación, donde terminó en $1.515 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta se mantuvo en $1.969,50.

De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió $1.517,89 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.523,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) operó en $1.618,98. En contraste, el dólar blue avanzó $20 y cerró en $1.550 para la venta.

De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio mayorista y las cotizaciones paralelas se mantuvo por encima del 7% en algunos segmentos.

Intervención oficial

La dificultad del dólar mayorista para superar de manera sostenida la zona de los $1.500 coincide con una mayor presencia oficial en distintos segmentos del mercado. La estrategia apunta a evitar movimientos bruscos del tipo de cambio que puedan trasladarse a los precios y dificultar la continuidad del proceso de desinflación.

En paralelo, la autoridad monetaria inició agosto con un ritmo más moderado de compras de reservas, mientras que las operaciones en futuros se mantienen como una de las herramientas utilizadas para administrar la volatilidad cambiaria.

El comportamiento de las próximas jornadas será seguido de cerca por los operadores, especialmente ante la proximidad del techo de la banda y las expectativas incorporadas en los contratos de futuros.

Dólar dólar mayorista Pesos
Noticias relacionadas
Dólar: el oficial cerró estable a 1.520 pesos y el blue avanzó 0,66% en la primera rueda semanal.

El dólar mayorista quedó al borde de los 1.500 pesos mientras el Banco Central volvió a comprar divisas

Cotapa, una historia de trabajo y recuperación colectiva

Cotapa, una historia de trabajo y recuperación colectiva

edenor, de jose luis manzano, le compro metrogas a ypf

Edenor, de José Luis Manzano, le compró Metrogas a YPF

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores.

Entre Ríos impulsa la vitivinicultura con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores

Ver comentarios

Lo último

Dos terremotos en seis semanas: por qué los sismos de Venezuela y Colombia no tienen nexo geológico

Dos terremotos en seis semanas: por qué los sismos de Venezuela y Colombia no tienen nexo geológico

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Victoria: denuncian la rotura en el desagüe cloacal que va a un riacho

Victoria: denuncian la rotura en el desagüe cloacal que va a un riacho

Ultimo Momento
Dos terremotos en seis semanas: por qué los sismos de Venezuela y Colombia no tienen nexo geológico

Dos terremotos en seis semanas: por qué los sismos de Venezuela y Colombia no tienen nexo geológico

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Victoria: denuncian la rotura en el desagüe cloacal que va a un riacho

Victoria: denuncian la rotura en el desagüe cloacal que va a un riacho

Boca pierde por la ida de los octavos : Recoleta FC se quedó con 10 jugadores

Boca pierde por la ida de los octavos : Recoleta FC se quedó con 10 jugadores

Colombia: qué es la subducción de placas que provocó el mayor terremoto en la última década

Colombia: qué es la subducción de placas que provocó el mayor terremoto en la última década

Policiales
Psicólogo de Concordia detenido por violencia de género

Psicólogo de Concordia detenido por violencia de género

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Hallaron a la mujer y su hija que eran buscadas en Paraná

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Recuperaron en Paraná un Bulldog Francés que había sido robado y exigían $300 mil para devolverlo

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Contratos Truchos: Castagno respaldó a Barbagelata y mantuvo el embargo del 50% de bienes de Camissasa y De Breuil

Ovación
Boca pierde por la ida de los octavos : Recoleta FC se quedó con 10 jugadores

Boca pierde por la ida de los octavos : Recoleta FC se quedó con 10 jugadores

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Iñaki Arrías defiende la cima del TC Pista Mouras en La Plata

Iñaki Arrías defiende la cima del TC Pista Mouras en La Plata

Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

Stéfano Di Carlos respaldó a Eduardo Coudet

La provincia
Victoria: denuncian la rotura en el desagüe cloacal que va a un riacho

Victoria: denuncian la rotura en el desagüe cloacal que va a un riacho

Buscan convertir la educación vial en una política de Estado con formación obligatoria en las escuelas

Buscan convertir la educación vial en una política de Estado con formación obligatoria en las escuelas

Fiesta Nacional del Mate: la edición 2026 generó ingresos por más de $3.500 millones a Paraná

Fiesta Nacional del Mate: la edición 2026 generó ingresos por más de $3.500 millones a Paraná

Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná

Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná

El Muelle Isla avanza con su recuperación y busca recuperar un espacio clave del Puerto Ibicuy

El Muelle Isla avanza con su recuperación y busca recuperar un espacio clave del Puerto Ibicuy

Dejanos tu comentario