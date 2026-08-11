Fiesta Nacional del Mate: la edición 2026 generó ingresos por más de $3.500 millones a Paraná

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER destacó que la Fiesta Nacional del Mate 2026 generó ingresos por más de $3.500 millones a Paraná

La Fiesta Nacional del Mate 2026 generó ingresos por más de $3.500 millones a Paraná.

Un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) reveló que la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate generó un impacto económico muy favorable para Paraná, cuadruplicando la inversión realizada por el municipio.

Es de recordar que la edición 2026 se realizó el 6 y 7 de febrero en el Predio del Puerto Nuevo de la capital entrerriana y representó ingresos por más de 3.500 millones de pesos.

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Los números de la Fiesta Nacional del Mate

El documento brinda detalles sobre el impacto económico generado por la celebración, destacando el rol de instituciones, clubes, emprendedores, artistas y organizaciones de la comunidad en el desarrollo del evento, indicó la Municipalidad de Paraná en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Socioeconómico elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la 35ª Fiesta Nacional del Mate generó un impacto económico directo de $3.593.589.074, correspondiente a los gastos privados asociados al evento.

El estudio detalla que la jornada del sábado 7 de febrero concentró el mayor movimiento económico, con $2.642.810.999, mientras que el viernes 6 registró un consumo directo de $950.778.075.

En tanto, se estimó que los visitantes provenientes de otras localidades realizaron gastos directos por $1.380.969.357, cifra que pone en relieve el impacto en la actividad hotelera y gastronómica, así como el comercio, el transporte y los servicios en general.

Además, se midió el efecto multiplicador e inducido de ese movimiento, en virtud del flujo de visitantes externos en ambos días, el ingreso incremental generado para la ciudad superó los $2.389 millones.

Un evento que crece y se federaliza

El relevamiento realizado por la UNER, además, hace referencia al origen de los asistentes al evento. Determinó que el 60% de los asistentes fueron residentes de Paraná, mientras que el 40% restante correspondió a visitantes: un 18% proveniente de otras localidades entrerrianas, un 17% de la provincia de Santa Fe y un 5% de otras jurisdicciones del país.

Estos resultados confirman el rol de la Fiesta Nacional del Mate como una herramienta de promoción turística y dinamización de la economía local, capaz de atraer visitantes, estimular el consumo y generar oportunidades para numerosos sectores productivos de la ciudad.

Ingresos para clubes

La celebración contó con una amplia participación de instituciones y actores comunitarios. Un total de 42 clubes e instituciones deportivas de Paraná estuvieron a cargo de los puestos del Patio Gastronómico durante las dos jornadas.

La iniciativa permitió generar recursos vitales para sostener sus actividades sociales, deportivas y comunitarias. Según lo informado por los clubes, el nivel de ventas alcanzó los $126.000.000, con un promedio aproximado de $3.018.750 por institución.

Asimismo, la participación de artistas locales y regionales, emprendedores, artesanos, productores yerbateros, organizaciones culturales, instituciones intermedias y proyectos independientes, consolidan a la Fiesta como un espacio de encuentro, promoción y desarrollo para la comunidad.

Un total de 50 expositores vinculados con la yerba mate participaron de la propuesta Mateando, que reunió a emprendedores dedicados al mate y la producción de accesorios, gastronomía y productos regionales derivados. La convocatoria pública recibió más de 180 postulaciones, garantizando un proceso de selección abierto y orientado a promover la calidad, la innovación y la diversidad de la oferta.

En cuanto al Certamen Pre-Mate y el Concurso Nacional de Cebadores, se ampliaron las instancias de participación, brindando oportunidades a artistas, bailarines, músicos y vecinos de distintos barrios y localidades de la provincia.

Sobre la adquisición de entradas

El estudio de la UNER señaló que el 58% de los residentes de Paraná que asistieron manifestó que no concurre habitualmente a festivales de este tipo o que participa principalmente cuando son gratuitos; de esto se deduce que, además del impacto económico, la Fiesta Nacional del Mate fortalece el acceso democrático a la cultura, con escenarios para artistas consagrados, pero también para artistas emergentes.

En este sentido, el informe destaca la diversidad de propuestas, con espacios destinados a las infancias, propuestas de artes visuales, ferias, actividades gastronómicas, experiencias participativas y dispositivos de accesibilidad e inclusión.

Como complemento al informe de la entidad académica, la municipalidad informó que la organización demandó inversiones en programación artística, infraestructura técnica, seguridad, emergencias, logística, sanitarios, servicios operativos y comunicación. Entre los principales gastos se destacan:

1- Contratación de artistas: $766.429.599,30; escenarios, sonido e iluminación: $299.157.933; Infraestructura operativa: $82.148.500.

2- -Seguridad pública y privada: $27.519.216; Circuito cerrado de video: $15.800.000,40; Servicios de emergencias médicas, por $10.929.000; Servicios de impresión y señalética: $5.666.527.

3-Recaudación directa: se registró una recaudación directa de $407.246.698, lo que representa la mitad de la inversión total calculada.

Estos ingresos directos están integrados por aportes del sector privado ($129.400.000) contribuciones del Gobierno de Entre Ríos y organismos como el Consejo Federal de Inversiones -CFI- ($90.000.000), y el canon abonado por los clubes participantes del Patio Gastronómico ($4.711.900).

Al igual que en su edición anterior, la de 2026 contempló la posibilidad de acceso a sector preferencial del escenario principal con entradas. Lo que significó un ingreso de $183.134.789.

La Fiesta Nacional del Mate representa un evento tradicional e identitario de la capital provincial que combina cultura, participación comunitaria, promoción turística, fortalecimiento de la economía social y generación de actividad económica para Paraná.

Cabe desatacar que además del estudio elaborado por la UNER, ha habido expresiones públicas agradeciendo la organización del evento desde distintas asociaciones como Paraná Bureau, Uthgra y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y diversos clubes.