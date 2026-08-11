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Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios cuestionó el trato recibido durante una intervención y reclamó respeto entre organismos de emergencia.

11 de agosto 2026 · 17:19hs
Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná.

Bomberos Voluntarios denunciaron un destrato policial durante una emergencia en Paraná.

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná expresó públicamente su malestar por una situación ocurrida durante una intervención en calle España, antes de Libertad, donde una persona había denunciado haber sido atropellada por un vehículo de gran porte.

Según informaron desde la institución, una unidad se dirigió al lugar tras recibir un aviso sobre una persona presuntamente atropellada. Al arribar, los bomberos encontraron a una persona sobre la vereda, quien manifestó haber sido golpeada por un vehículo y presentaba dolor en la zona abdominal.

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Aunque podía movilizarse por sus propios medios y no presentaba lesiones visibles, la persona solicitó ser trasladada a un hospital para realizarse una evaluación médica. Ante esa situación, los bomberos permanecieron en el lugar para brindar asistencia preventiva y aguardaron la llegada del Servicio de Emergencias Sanitarias 107.

El pedido para retirar la unidad

Durante el operativo, el móvil de Bomberos quedó ubicado sobre la calzada para permitir el trabajo de la dotación. De acuerdo con el relato difundido por la institución, un colectivo no podía continuar su recorrido y personal policial solicitó en reiteradas oportunidades que retiraran la unidad.

Bomberos Voluntarios sostuvo que, en ese contexto, uno de los funcionarios policiales se habría dirigido hacia el personal de manera "totalmente inapropiada" y con agravios. Según denunciaron, entre las expresiones utilizadas se encontraba: "Saquen esa porquería de acá".

Desde la institución respondieron que el vehículo no es una "porquería", sino una unidad de emergencia y rescate equipada con elementos destinados a asistir a personas ante situaciones de riesgo.

Retiraron el móvil para evitar una escalada

Ante la reiteración del pedido policial y con el objetivo de evitar que el intercambio derivara en una situación mayor, la dotación decidió retirar el móvil del lugar.

La persona que había solicitado asistencia quedó a la espera de la llegada del servicio sanitario. Según explicaron los Bomberos, también se informó al 107 sobre lo ocurrido y sobre los motivos por los cuales la unidad debió retirarse del lugar antes de la llegada de la asistencia médica.

La institución remarcó que su intervención había comenzado con el objetivo de asistir a una persona que manifestaba dolor abdominal luego de un presunto siniestro vial.

El reclamo por respeto entre servidores públicos

A través de su comunicado, Bomberos Voluntarios expresó que este tipo de situaciones "duelen" y reivindicó el trabajo que realizan quienes integran el cuerpo activo.

"Somos Bomberos Voluntarios. Dejamos nuestras familias, nuestros trabajos y nuestro tiempo para estar cuando alguien necesita ayuda", señalaron, al tiempo que aclararon que no reclaman privilegios, sino respeto entre quienes cumplen funciones de servicio público.

La institución sostuvo que Policía, Bomberos, Emergencias Sanitarias, Tránsito y los demás organismos que intervienen en una emergencia tienen un objetivo común: proteger y asistir a la comunidad.

"Las diferencias pueden existir y los procedimientos pueden discutirse. Lo que nunca debería perderse es el respeto", afirmaron.

Finalmente, remarcaron que un móvil de Bomberos "no es solamente un vehículo", sino una unidad que transporta personal, equipamiento de emergencia y la capacidad de brindar asistencia ante situaciones que afectan a la comunidad.

Desde el Cuerpo Activo señalaron que mantendrán su respeto hacia las distintas instituciones, pero consideraron necesario expresar públicamente su malestar por el episodio ocurrido durante la intervención.

Bomberos Voluntarios policial emergencia Paraná
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