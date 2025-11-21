Uno Entre Rios | Escenario | Fernando Kosiak

"El decorado se calla": la frase de la remera de Fernando Kosiak

Fernando Kosiak respondió a su manera a la ola de críticas que recibió su premiación por la obra Flora entrerriana: primer brote

21 de noviembre 2025 · 09:18hs
El decorado se calla: la frase de la remera de Fernando Kosiak

"El decorado se calla", la icónica frase de Moria Casán, estaba inscripta en la remera negra que lució Fernando Kosiak en el acto que se desarrolló en el Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez donde ocurrió la inauguración de la exposición y entrega de distinciones en el marco del 62º Salón de Artes Visuales de Entre Ríos.

Julia Acosta, coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, respaldó a Fernando Kosiak.

Pasó a recibir su premio frente a un importante marco de público y ésa fue la forma que encontró para responder a la ola de críticas contra el reconocimiento, considerada su obra una reversión de lo que había presentado en 2024.

Su obra Flora entrerriana: primer brote (técnica: bordado, costura, quilting) fue premiada en el rubro Arte Textil y con ésto Kosiak se hizo acreedor del Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos 1.200.000 pesos.

Premios y distinciones

El jurado integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes) analizó las 71 obras seleccionadas en la primera instancia con el fin de discernir los premios y distinciones correspondientes a las disciplinas de Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

El comité evaluador remarcó que las obras premiadas "representan un momento histórico situado en el territorio, desde su materialidad, su poética y su narrativa, ubicando al arte contemporáneo, con sus diversas disciplinas y lenguajes, en la actualidad".

entrega de distinciones en el marco del 62º Salón de Artes Visuales de Entre Ríos

Los resultados son los siguientes:

Arte textil

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos 1.200.000 pesos a Fernando Ariel Kosiak, por su obra Flora entrerriana: primer brote (Técnica: bordado, costura, quilting).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 950.000 pesos a Inés Marcó por su obra A mano (Técnica: tapiz, gasa, tintes naturales).

Cerámica

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 1.200.000 pesos a Sol Yedro por su obra Totem Luna (Técnica: cerámica en torno alfarero).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 950.000 pesos a Analía Celeste Calderón por su obra Serie Altares – La fragilidad de la materia (Técnica: tallado en altos y bajos relieves en teselas de cerámica esmaltada. Ensamble posterior de las piezas).

Dibujo

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 1.200.000 pesos a Juliana Roa por su obra Bichos (Técnica: Grafito sobre papel).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 950.000 pesos a Carla Britos por su obra A la vuelta de Majestuoso (Técnica: dibujo con birome).

El Jurado otorgó la siguiente Mención:

A Gimena Frioni mención especial por su obra Diario de un duelo (Técnica: dibujo en microfibra e hilo sobre papel).

Escultura

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 1.200.000 pesos a Luciana Scutellá por su obra Astucias del cuerpo (Técnica: escultura soft/costura manual).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 950.000 pesos a Edgardo Saluzzio por su obra Ineluctablemente unidos (Técnica: construcción de alambre de púas atado con alambre negro 14).

El Jurado otorgó la siguiente mención:

A Carla Brugo por su obra Altar (Técnica: pintura, modelado).

Grabado

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 1.200.000 pesos a Silvia Noemí Lissa por su obra Monte urbano (Técnica: Grabado: xilografía, lito poliéster, linografía, sellos, estampados, collage, origami, encuadernación).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 950.000 pesos a María Fernanda Alberto por su obra Correspondencia urgente (Técnica: Mixta: monocopia, sellos artesanales de fotopolímero, linóleo, tipos gráficos).

El Jurado otorgó la siguiente mención:

A Néstor Eduardo Medrano por su obra Gracias¿ Lito 2 (Técnica: linografía).

Pintura

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 1.200.000 pesos a Verónica Haydeé Moreira por su obra Arrollado Ananá (Técnica: pintura acrílica).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de 950.000 pesos a Ana Catalina Barcos por su obra Tarde de domingo (Técnica: pintura al óleo).

El Jurado otorgó las siguientes menciones:

A Miguel Ángel Vesco mención especial por su obra Mi patio con pelopincho (Técnica: pintura. Acrílico).

A Gabriel Felipe Calabrese por su obra Todos presos (Técnica: Óleo. Tinta china).

