Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Como visitante y tras comenzar perdiendo, Rosario Central se impuso por 2 a 1 sobre el Lobo. Además, Barracas Central le ganó a Tigre.

Rosario Central llegó a los 11 puntos y está cuarto en la Zona B.

Rosario Central superó como visitante 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura. Los goles para el Canalla los marcaron Enzo Giménez y Gastón Ávila, mientras que Ignacio Fernández había adelantado al Lobo en el primer tiempo.

El Tripero comenzó mejor y golpeó temprano. A los 4 minutos, Marcelo Torres descargó en el área, NachoFernández remató, Jeremías Ledesma dio rebote y el exmediocampista de River convirtió para abrir el marcador y volver a festejar con Gimnasia tras una década.

El equipo local dominó el inicio e incluso llegó al segundo tanto, aunque fue anulado por mano previa de Torres.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento. Gimnasia volvió a merodear el segundo con un córner olímpico de Nicolás Barros Schelotto que Ledesma evitó, y de esa acción nació el contragolpe decisivo.

A los 7 minutos del segundo tiempo, Julián Fernández lanzó un cambio de frente preciso y Giménez definió para el 1 a 1. El ingreso de Jaminton Campaz le dio mayor profundidad al visitante y el colombiano avisó con un centro que terminó estrellándose en el travesaño.

A los 30 minutos llegó el golpe final: córner de Campaz al primer palo y anticipo perfecto de Ávila, que conectó de cabeza al ángulo para sellar el triunfo.

Gimnasia desperdició sus oportunidades y quedó sin recompensa, mientras Rosario Central se llevó una victoria clave que lo deja bien posicionado y con confianza plena para afrontar el clásico del próximo domingo.

Barracas Central frenó a Tigre

Barracas Central superó a Tigre por 2 a 1. Los goles del Guapo los marcaron Fernando Tobio y Facundo Bruera, mientras que el ex-Patronato Ignacio Russo había adelantado al Matador en el primer tiempo.

El conjunto de Diego Dabove había golpeado primero con una acción de alto nivel técnico. Jabes Saralegui recibió cerca de la mitad de cancha, dejó en el camino a Dardo Miloc y filtró un pase preciso para Russo, quien definió con potencia para vencer a Marcelo Miño y adelantar al equipo de Victoria.

Sin embargo, el desarrollo cambió rápidamente en el inicio del complemento. A los cinco minutos, Iván Tapia ejecutó un tiro libre al área, Tomás Sultani falló en la salida tras chocar con un compañero y Tobio capturó el rebote para establecer el empate.

El golpe anímico fue inmediato. Tras el saque del medio, Barracas recuperó alto, Tomás Porra interceptó el despeje y Jhonatan Candia inició la jugada que terminó con un centro preciso para que Bruera conectara de cabeza y marcara el 2 a 1 definitivo.

Barracas volvió a sumar de a tres y recuperó confianza, mientras Tigre, que venía de resonantes triunfos ante Racing y River, dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de su zona.