Uno Entre Rios | Economia | Pilay

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Pilay avanza con la entrega de San Jerónimo 81, la cuarta torre dentro de Paseo del Molino, el desarrollo que proyecta transformar la vida urbana de Santa Fe.

25 de febrero 2026 · 21:30hs
Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega.

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega.

El año 2026 recién comienza, y Pilay avanza sin pausa con la entrega de San Jerónimo 81, la tercera del año y la cuarta torre dentro de Paseo del Molino, el desarrollo que se proyecta para transformar la vida urbana de Santa Fe.

LEER MÁS: Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

La nueva obra de Pilay

La nueva torre, que se eleva 30 pisos, incluye 117 departamentos listos para comenzar nuevas historias y redefinir el paisaje de la Ciudad. El edificio cuenta con 75 unidades de un dormitorio y 42 de dos dormitorios, desarrolladas con materiales y terminaciones de primer nivel, bajo un diseño minimalista, moderno y funcional.

ARCA registrará depósitos en billeteras virtuales. En caso de  facturaciones superiores a las declaradas, monotributistas podrían estar sujetos a sanciones.

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

Pilay 2

Con esta entrega suma 372 departamentos en total entregados en apenas dos meses y marca el cierre de la primera etapa del proyecto. Las torres restantes continúan en ejecución, reafirmando el crecimiento sostenido del desarrollo. Un desarrollo pensado para transformar Santa Fe Paseo del Molino ya es una realidad, y continúa creciendo para transformar el espacio de una de las ciudades más importantes del país. Un proyecto de siete torres, conectadas a través de una plaza verde central en altura que se convierte en el corazón del complejo, elevando la ciudad a lo más alto. Se trata de un espacio que combina pasado y futuro, con un diseño pensado en total sintonía con el icónico Molino Fábrica Cultural.

La integración perfecta entre viviendas, locales comerciales y espacios verdes para potenciar el espacio urbano y brindar a sus habitantes una vida distinta. Un desarrollo que avanza para convertirse en un símbolo del presente y futuro de Santa Fe, sin dejar de rendir homenaje a su rica historia.

Conocé más sobre el proyecto y sobre Pilay en su web: www.pilay.com.ar

Pilay Santa Fe
Noticias relacionadas
economia: algunos vamos a quedar en el camino, dijo el presidente de la camara de comercio

Economía: "Algunos vamos a quedar en el camino", dijo el presidente de la Cámara de Comercio

La Encuesta de Tendencia de Negocios en industria manufacturera de Indec arroja balances negativos. Insuficiente demanda interna y ajuste de costos laborales

Industria manufacturera con balances negativos en demanda interna y otros indicadores

La situación comercial en enero de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas arrojó balance negativo -16,3%, según índice de confianza de Indec

Indec difundió índice de confianza empresarial en alimentos

entre rios y el desafio de las aulas vacias: ¿como asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Entre Ríos y el desafío de las aulas vacías: ¿Cómo asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Ver comentarios

Lo último

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Ultimo Momento
Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario