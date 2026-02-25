Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega.

Pilay avanza con la entrega de San Jerónimo 81, la cuarta torre dentro de Paseo del Molino, el desarrollo que proyecta transformar la vida urbana de Santa Fe.

El año 2026 recién comienza, y Pilay avanza sin pausa con la entrega de San Jerónimo 81, la tercera del año y la cuarta torre dentro de Paseo del Molino, el desarrollo que se proyecta para transformar la vida urbana de Santa Fe.

La nueva torre, que se eleva 30 pisos, incluye 117 departamentos listos para comenzar nuevas historias y redefinir el paisaje de la Ciudad. El edificio cuenta con 75 unidades de un dormitorio y 42 de dos dormitorios, desarrolladas con materiales y terminaciones de primer nivel, bajo un diseño minimalista, moderno y funcional.

Con esta entrega suma 372 departamentos en total entregados en apenas dos meses y marca el cierre de la primera etapa del proyecto. Las torres restantes continúan en ejecución, reafirmando el crecimiento sostenido del desarrollo. Un desarrollo pensado para transformar Santa Fe Paseo del Molino ya es una realidad, y continúa creciendo para transformar el espacio de una de las ciudades más importantes del país. Un proyecto de siete torres, conectadas a través de una plaza verde central en altura que se convierte en el corazón del complejo, elevando la ciudad a lo más alto. Se trata de un espacio que combina pasado y futuro, con un diseño pensado en total sintonía con el icónico Molino Fábrica Cultural.

La integración perfecta entre viviendas, locales comerciales y espacios verdes para potenciar el espacio urbano y brindar a sus habitantes una vida distinta. Un desarrollo que avanza para convertirse en un símbolo del presente y futuro de Santa Fe, sin dejar de rendir homenaje a su rica historia.

