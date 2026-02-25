Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Este miércoles, en el sorteo del Quini 6 hubo dos ganadores en la modalidad La Segunda y cada uno ganó $1.089.964.738,80. Además, otra vez salió La Revancha.

25 de febrero 2026 · 21:46hs
Dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda del Quini 6. 

Dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda del Quini 6. 

En la noche de este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y otra vez dejó millonarios. En la modalidad La Segunda hubo dos ganadores y cada uno se hizo acreedor de $1.089.964.738,80. Uno de los afortunados es de la ciudad de Pueblo Italiano, en Córdoba, y el otro de Andalgalá, en Catamarca.

Además, en la modalidad La Revancha se registró un solo ganador, de Rosario, que se llevó $600.000.000.

Quini 6: la Revancha volvió a entregar $600 millones

Quini 6: la Revancha volvió a entregar $600 millones

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Quini 6: un apostador acertó los números de La Revancha

LEER MÁS: Quini 6: la Revancha volvió a entregar $600 millones

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 40-42-09-10-23-03. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $7.939.381.637.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-21-07-27-02-17. En esta modalidad hubo dos ganadores que se llevaron $1.089.964.738,80. Uno es de Pueblo Italiano, en Córdoba, y Andalgalá, en Catamarca.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-24-14-20-18-05. Aquí, por cuarta vez consecutiva, salió un solo ganador y se llevó $600.000.000. En esta oportunidad, se va a la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

En el Siempre Sale, en tanto, salieron los siguientes números: 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $30.100.653. Uno es de Entre Ríos.

Quini 6 Apostadores La Segunda La Revancha
Noticias relacionadas
Un apostador ganó una fortuna con el sorteo Revancha del Quini 6.

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Tras 70 años en funcionamiento, cerró La Suipachense y 140 trabajadores fueron despedidos.

Tras 70 años en funcionamiento, cerró La Suipachense y 140 trabajadores fueron despedidos

El dólar oficial volvió a mostrar una suba en la jornada de este miércoles. 

El dólar oficial mostró otra suba: cuál fue su cotización este miércoles

Pablo Toviggino, Claudio Chiqui Tapia y Gustavo Lorenzo, de AFA, tres de los denucniados por ARCA.

AFA vs Gobierno: qué se sabe de la causa judicial

Ver comentarios

Lo último

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Ultimo Momento
Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Pilay culmina la primera etapa de Paseo del Molino con una nueva entrega

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Paraná se prepara para vivir la tradicional Doble Vuelta del 8

Paraná se prepara para vivir la tradicional "Doble Vuelta del 8"

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Vélez y Riestra no se sacaron diferencias en Liniers

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Estudiantes ganó en el debut de Alexander Medina

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario