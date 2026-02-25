Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

Este miércoles, en el sorteo del Quini 6 hubo dos ganadores en la modalidad La Segunda y cada uno ganó $1.089.964.738,80. Además, otra vez salió La Revancha.

Dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda del Quini 6.

En la noche de este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y otra vez dejó millonarios. En la modalidad La Segunda hubo dos ganadores y cada uno se hizo acreedor de $1.089.964.738,80. Uno de los afortunados es de la ciudad de Pueblo Italiano, en Córdoba, y el otro de Andalgalá, en Catamarca.

Además, en la modalidad La Revancha se registró un solo ganador, de Rosario, que se llevó $600.000.000.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 40-42-09-10-23-03. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $7.939.381.637.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-21-07-27-02-17. En esta modalidad hubo dos ganadores que se llevaron $1.089.964.738,80. Uno es de Pueblo Italiano, en Córdoba, y Andalgalá, en Catamarca.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-24-14-20-18-05. Aquí, por cuarta vez consecutiva, salió un solo ganador y se llevó $600.000.000. En esta oportunidad, se va a la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

En el Siempre Sale, en tanto, salieron los siguientes números: 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $30.100.653. Uno es de Entre Ríos.