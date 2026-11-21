Tras permanecer cerrado desde junio de 2025 por un hundimiento en la platea, el Teatro Gualeguaychú volvió a recibir público. La reapertura se celebró el miércoles 18 de noviembre con una gala que reunió a artistas, academias de danza, autoridades y vecinos, en una noche que devolvió al histórico edificio su lugar en la vida cultural de la ciudad.

La recuperación demandó 17 meses de trabajo y una inversión municipal superior a los 200 millones de pesos. Lo que inicialmente parecía una reparación puntual terminó en una reconstrucción integral, luego de descubrirse daños en la estructura de madera provocados por el gorgojo del parquet.

Las tareas incluyeron la colocación de 37 vigas nuevas, la recuperación de más del 80% de las tablas originales de pinotea y la reinstalación de las 338 butacas. También se incorporaron sistemas para controlar la humedad y prevenir futuras plagas. La intervención alcanzó el escenario, los telones, las molduras, las paredes y la fachada, respetando las condiciones patrimoniales del edificio.

Durante el acto, el intendente Mauricio Davico agradeció a los vecinos por el aporte que permitió concretar las obras y destacó la importancia de preservar el espacio. “Un teatro cerrado es una ciudad a la que le falta una parte de su voz. Hoy Gualeguaychú recupera su voz, su casa de las artes y su punto de encuentro”, expresó.

La música y la danza protagonizaron la gala de reapertura

La gala tuvo música, canto y danza. Se presentaron la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú, el coro infantil de la Escuela Coral N° 2, músicos invitados, alumnos del Taller de Rap y el tenor Gabriel Hernández, quien interpretó piezas líricas y canciones napolitanas. También participaron academias de danza locales, entre ellas el Instituto Nina Fuentes, que celebró sus 50 años.

La Asociación Musical Gualeguaychú sumó otro momento especial con la donación de una trompeta, un trombón y una flauta traversa para la orquesta juvenil, destinados a acompañar la formación de nuevos músicos y ampliar las posibilidades de aprendizaje de los chicos que integran el conjunto.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, el Teatro, inaugurado en 1914, inicia una nueva etapa. Su recuperación permitió conservar un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad, escenario de generaciones de artistas y espectadores. Con las puertas nuevamente abiertas, el edificio volverá a albergar espectáculos, encuentros y expresiones culturales.

Desde este viernes 20 de noviembre se habilitará la agenda para espectáculos en Perón 26, de 8 a 13, para que el escenario vuelva a llenarse de artistas y público. La reapertura marca el comienzo de una nueva etapa para uno de los espacios culturales más emblemáticos de Gualeguaychú.