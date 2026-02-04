Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

La mascota del joven de Cerrito que fue encontrado muerto dentro de un auto incendiado en un camino rural apareció sin vida. Habría recibido un balazo.

La familia del joven de Cerrito que fue encontrado muerto dentro de un auto incendiado en un camino rural manifestó en redes sociales el faltante de su mascota, por lo que se viralizó su imagen para que alguien pudiera aportar datos del animal. En tanto, en horas de la tarde, la misma fue encontrada muerta con una herida de bala.

En declaraciones extraoficiales, un allegado dijo haber escuchado salir al animal de la casa en la madrugada. Toda la comunidad colaboró en la búsqueda.

Pasadas las 18 se dio ávido de un animal sin vida en inmediaciones al ingreso del basural, en la conexión entre Cerrito y la ruta 8.

En el lugar trabaja en el lugar personal policial como así también de Homicidios, el tránsito está asistido.

La policía confirmó a FM Cerrito que no hay pedido de localización de persona. En cuanto a los avances en la investigación de la persona fallecida se trabaja en los registros fílmicos.

NOTICIA EN DESARROLLO