Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

La policía allanó una vivienda en Colón y secuestró cocaína y elementos de venta. Una mujer fue identificada y hombre quedó detenido.

En un nuevo avance en la lucha contra el microtráfico de drogas, personal de la División Drogas Peligrosas de Colón llevó adelante un operativo que culminó con el secuestro de cocaína, diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes y la detención de un sospechoso.

Según supo UNO , el procedimiento se concretó en la tarde-noche del martes, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566. El allanamiento fue realizado por efectivos de la División Drogas Peligrosas junto al Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, en cumplimiento de una orden judicial.

Como resultado del operativo, se secuestró un envoltorio de nylon con cocaína, con un peso total de 34,6 gramos, una balanza de precisión utilizada para el fraccionamiento de la sustancia, dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias, una riñonera, una tijera y un encendedor con restos ínfimos de cocaína, además de recortes varios presumiblemente utilizados para el armado de envoltorios.

Droga en Colón

Un detenido

Durante el allanamiento se identificó a una mujer, mientras que un hombre fue detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia como principal sospechoso de la actividad ilícita investigada.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Fiscalía en turno.