Uno Entre Rios | Policiales | Allanamiento

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

La policía allanó una vivienda en Colón y secuestró cocaína y elementos de venta. Una mujer fue identificada y hombre quedó detenido.

5 de febrero 2026 · 07:06hs
Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

En un nuevo avance en la lucha contra el microtráfico de drogas, personal de la División Drogas Peligrosas de Colón llevó adelante un operativo que culminó con el secuestro de cocaína, diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes y la detención de un sospechoso.

Según supo UNO, el procedimiento se concretó en la tarde-noche del martes, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566. El allanamiento fue realizado por efectivos de la División Drogas Peligrosas junto al Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, en cumplimiento de una orden judicial.

un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

chajari: adolescente amenazo con matar a su bebe con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Como resultado del operativo, se secuestró un envoltorio de nylon con cocaína, con un peso total de 34,6 gramos, una balanza de precisión utilizada para el fraccionamiento de la sustancia, dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias, una riñonera, una tijera y un encendedor con restos ínfimos de cocaína, además de recortes varios presumiblemente utilizados para el armado de envoltorios.

Droga en Colón

LEER MÁS: Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Un detenido

Durante el allanamiento se identificó a una mujer, mientras que un hombre fue detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia como principal sospechoso de la actividad ilícita investigada.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Fiscalía en turno.

Allanamiento detenido Colón
Noticias relacionadas
La zona donde fue encontrado el perro del joven que apareció calcinado en su auto en Cerrito.

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

La mujer oriunda de Concordia era buscada desde el martes.

Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito.

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panaderia de parana

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Ultimo Momento
Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Policiales
Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Ovación
Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

La provincia
Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Dejanos tu comentario