Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Galliussi analizó los accidentes en Entre Ríos y explicó que la mayoría se deben a decisiones humanas al volante.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), el Comisario Mayor Licenciado Ricardo Galliussi, director de la Dirección General de Policía Científica de la Policía de Entre Ríos , analizó la situación de los accidentes de tránsito en la provincia y explicó las principales causas de los siniestros.

"Lamentablemente, el número de personas fallecidas en lo que va del año son 27. Además, habría que contar una persona no nata, porque una de las chicas que perdió la vida estaba embarazada" , señaló Galliussi al referirse a las estadísticas del mes de enero.

Entre Ríos bajo la lupa: 27 víctimas en un mes y los desafíos de la seguridad vial

Choque (1).jpeg

Sobre el análisis de los siniestros viales, explicó: "En la accidentología vial, analizar la problemática de los siniestros contando únicamente el número de personas fallecidas puede ser confuso. Podemos tener una excelente prevención, un sistema de circulación correcto, una ingeniería del tránsito adecuada, pero si ocurre un episodio donde interviene, por ejemplo, un transporte público pasajero, las estadísticas de mortalidad se elevan extraordinariamente, aunque el trabajo de prevención haya sido exitoso. Por eso, el número de siniestros debe analizarse comparándolo con años anteriores, con las intervenciones del personal o con los siniestros ocurridos en rutas, ciudades o caminos vecinales".

Galliussi señaló que, comparando con enero de años anteriores, "este año tuvimos menos intervenciones en el departamento Paraná, que es el departamento con mayor índice accidentológico, y después sigue Concordia. Pero, a pesar de eso, tuvimos un alto número de personas fallecidas en los siniestros ocurridos en el departamento Paraná".

Sobre la participación de camiones brasileños, explicó: "Nuestra ruta bioceánica que comunica Brasil con Chile pasa por la ruta 14, la famosa también en Brasil como ruta 290, que llega a Uruguayana y se conecta con la ruta 14. Luego toman diversas rutas, entre ellas la nacional 18. Antes utilizaban mucho la ruta 127, que pasa por Federal, atravesando la provincia en diagonal. Hoy optan por bajar hacia el sur por la 14 y tomar la 18 hacia la zona oeste, para pasar por Paraná y luego Santa Fe, o bien tomar el puente Rosario-Victoria. Por eso circulan tanto camiones brasileños como argentinos, lo que genera mayores situaciones riesgosas".

Sin embargo, aclaró que los camioneros no son los principales responsables: "Los camioneros son conductores profesionales. Estadísticamente, en un bajo porcentaje de intervenciones donde hay camiones, la infracción la realiza el camionero. Obviamente hay situaciones donde el camionero tiene responsabilidad, pero no en un alto porcentaje. Además, los camiones tienen velocidad máxima de 80 km/h y muchas empresas les colocan limitadores de velocidad, por lo que no pueden infringir esa norma aunque quieran".

En cuanto a la geografía y el trazado vial de Entre Ríos, Galliussi dijo: "Muchas de nuestras rutas provinciales y nacionales circulan por las cuchillas entrerrianas, con subidas y bajadas muy marcadas, una tras otra en tramos cortos, lo que genera situaciones riesgosas. En algunos casos es difícil incluso para Vialidad provincial o nacional colocar líneas entrecortadas para adelantar. Si se aplicara a rajatabla, habría tramos muy largos de doble línea amarilla. Un ejemplo positivo de ingeniería vial fue el tercer carril en las cuestas arriba de la Ruta 11. Antes teníamos problemas serios en Victoria y Diamante con los adelantamientos; esa situación se corrigió con el ensanche del tercer carril. Fue una inversión acertada del Estado".

Sobre la principal causa de siniestros, indicó: "La mayor causalidad en análisis periciales es la invasión del carril contrario, especialmente en rutas de una sola calzada con doble sentido de circulación. Esto puede ocurrir por pérdida de control del vehículo o por maniobras de adelantamiento mal ejecutadas, ya sea en un lugar permitido o no, y sin cumplir con lo que establece el artículo 42: chequear que detrás no venga nadie, que delante no venga nadie, y que la potencia del motor sea suficiente para la maniobra. Todo debe hacerse en el menor tiempo posible".

Galliussi también destacó la ansiedad de los conductores: "Muchas veces aceleramos para sobrepasar un vehículo y luego volvemos a la velocidad original. Eso genera situaciones conflictivas. El manejo defensivo indica mantener una distancia segura y circular a velocidad constante. No es necesario sobrepasar para luego volver a disminuir la velocidad".

Sobre la conducción bajo influencia de sustancias, aclaró: "No hay que conducir bajo el efecto de alcohol, estupefacientes o medicamentos que provoquen somnolencia. Así lo establece el artículo 48. Tener conciencia vial implica prever estas situaciones antes de salir a la ruta".

Respecto a los vehículos, afirmó: "Realísticamente tenemos un muy bajo índice de intervenciones por fallas mecánicas: neumático estallado, motor, extremo de dirección. La mayoría de los siniestros son por imprudencia humana. No es negligencia, porque todos sabemos que el semáforo en rojo es para frenar o que la doble línea amarilla no se cruza. Las normas son claras y universales; la diferencia está en la actitud del conductor: acelerar, adelantar en lugares indebidos, manejar bajo alcohol, no señalizar giros, estacionar en doble fila. Todo eso genera accidentes".

Finalmente, habló del trabajo preventivo de la policía: "Hoy por hoy está el programa de Campo Seguro, también tenemos presencia policial de la Brigada de Abigeato en todos los caminos vecinales, tratando de evitar los accidentes de tránsito, porque es un lugar donde también hay ocurrencia".