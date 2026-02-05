Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Mariano Miguel Salzman es de General Ramírez y trabaja desde hace años reparando electrodomésticos en su propio taller. Pero su historia va mucho más allá de lo laboral: desde el inicio de la pandemia, en 2020, decidió poner sus conocimientos técnicos y sus recursos personales al servicio de quienes más lo necesitan. Así nació una iniciativa solidaria que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, creció y se multiplicó al ritmo de las necesidades sociales. En este marco, lanzó en la actualidad una campaña para donar ventiladores.

Desde hace casi seis años sostiene una silenciosa pero inmensa red solidaria, y ya lleva entregados casi 23.000 electrodomésticos en toda la provincia y el país desde que comenzó esta iniciativa en los meses más duros del confinamiento, cuando muchas personas atravesaban la soledad, el aislamiento y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

Familia soldaria.jpg Mariano Salzman realiza una gran labor solidaria.

Junto a su familia, Mariano empezó a reparar electrodomésticos que ya no funcionaban o que habían sido descartados, para luego donarlos a personas de bajos recursos e instituciones de distintos puntos de la provincia. Con el correr de los meses, la propuesta se transformó en una verdadera cruzada solidaria que hoy alcanza no sólo a Entre Ríos, sino también a otras provincias del país.

“En mi casa se hace acción social”, resumió Mariano, con la simpleza de quien no busca reconocimiento. Y esa definición no es una frase hecha: su hogar se convirtió en un punto de encuentro entre vecinos que tienen algo para donar –ropa, alimentos, electrodomésticos– y quienes golpean su puerta pidiendo ayuda. “Necesidades siempre hubo, pero hoy es tremendo lo que está pasando”, señaló a UNO.

Hoy se necesitan sobre todo ventiladores

La iniciativa repleta de solidaridad lleva ya casi seis años de manera sostenida, aunque se intensifica en los momentos más críticos del año ante necesidades puntuales: en invierno por el frío; y en verano, por las altas temperaturas. En ese contexto, y frente a la actual ola de calor, Mariano lanzó una nueva campaña enfocada en la recolección de ventiladores. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje claro y directo: “Si tenés algún ventilador en desuso que pienses que ya no va a funcionar más, te pedimos que nos avises y lo retiramos de tu domicilio. Hay gente que los está arreglando para entregarlos a personas de bajos recursos”.

“Desde el 2020 sigo todos los veranos con esta campaña”, explicó, y agregó: “Seguimos ayudando a los más necesitados. Me pone muy contento poder darle una sonrisa a la gente, y agradezco a todas las personas que me acompañan. También le doy gracias a Dios por tanto”.

La respuesta social vuelve a ser impactante. “El otro día publiqué que tenía un ventilador para donar y me escribieron 3.500 personas. Es impresionante”, contó.

Mariano Salzman Mariano Salzman recolecta ventiladores en desuso para repararlos y donarlos en medio de esta ola de calor

Elegir a quién ayudar no es sencillo, pero Mariano se guía por el conocimiento directo de las situaciones y la urgencia de cada caso. En esta oportunidad, uno de los ventiladores fue destinado a una familia de la localidad de Hernández que perdió todo tras un incendio en su vivienda. “Estamos consiguiendo colchones, una cocina, varias cosas para ayudar a esa familia a salir adelante”, relató.

Ayuda que fortalece

Muchas veces, Mariano no duda en recorrer basurales en busca de artefactos que, con reparación y paciencia, pueden volver a funcionar. “Ayer fui al basural de Ramírez y encontré un montón de cosas. Ahora mismo estoy arreglando un ventilador que alguien tiró, sin saber que tenía arreglo”, explicó. En este marco, adelantó que ese ventilador será para una mujer con cuatro hijos que no puede afrontar la compra de uno nuevo.

Las historias que atraviesan su trabajo lo conmueven profundamente. “Que venga una persona de más de 70 años y me diga que no puede dormir por el calor, hace que se me caigan las lágrimas”, confesó, y aseguró: “Yo soy un agradecido, porque tengo aire acondicionado, puedo descansar. Pero la pasé y la viví. Sé lo que es estar abajo”.

El impacto de su labor se refleja en los números: Mariano ya entregó cerca de 23.000 electrodomésticos reparados. Heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, ventiladores y otros artefactos llegaron a hogares de General Ramírez, Aranguren, Hernández, Nogoyá, Crespo y muchas otras localidades de Entre Ríos, además de distintos puntos del país.

Las donaciones siguen llegando. “Ayer me llamó una persona de Paraná para donar una heladera, un lavarropas y dos televisores”, contó.

Mariano Salzman repara electrodomésticos. Mariano Salzman repara electrodomésticos

A veces le toca afrontar los costos de esta campaña, pero no duda en seguir adelante: “Yo sigo pagando todo de mi bolsillo: los viajes, los repuestos, lo que haga falta”. Cuando puede, busca alternativas para reducir costos, organizando traslados con personas que viajan a diario entre ciudades. “Voy a seguir hasta que no pueda más”

Cómo colaborar

A pesar de las dificultades personales, económicas y del desgaste que implica una tarea de este tamaño, Mariano no baja los brazos. “Después de tanta adversidad, de tantas cosas malas que pasan en el país, nosotros siempre terminamos dando una sonrisa a la gente”, concluyó.

Quien desee colaborar con algún electrodoméstico que ya no utilice, aunque requiera reparación, puede comunicarse por WhatsApp: 343-5065411. Cualquier ayuda es bienvenida.