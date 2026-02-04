El Zar suma a Santa Fe a la gira de Paradiso

El dúo argentino El Zar llegará a Santa Fe para presentar “Paradiso”, su quinto álbum de estudio, en un show previsto para el viernes 27 de marzo, a las 21, en Tribus Club de Arte. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del lugar y a través de Ticketway .

Integrado por Facundo Castaño Montoya en voz y Pablo Giménez en guitarra, El Zar continúa consolidando su recorrido dentro del pop rock nacional con un disco que marca una nueva etapa en su evolución artística. Paradiso propone un sonido vibrante y melódico, con canciones construidas a partir de estribillos definidos y una estética de impronta retro que invita al movimiento y al viaje.

El álbum fue producido por el propio dúo junto a colaboradores de reconocida trayectoria, entre ellos Nicolás Btesh, quien trabajó con artistas como Conociendo Rusia y Malena Villa. El proceso de grabación se desarrolló entre Buenos Aires y otros estudios del país, manteniendo una atención minuciosa en cada detalle, una característica que se repite a lo largo de la discografía del grupo. Con esta presentación, El Zar suma a Santa Fe dentro de la gira de Paradiso, llevando al escenario un repertorio que combina nuevas canciones con piezas ya conocidas por su público, en un formato que refuerza el crecimiento sostenido del proyecto y su conexión con distintas generaciones de oyentes.