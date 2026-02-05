Uno Entre Rios | Ovación | Copa Argentina

Se juegan otros dos partidos de la Copa Argentina

Deportivo Riestra-Deportivo Maipú y Barracas Central-Temperley serán los partidos de este jueves por los 32avos de final de la Copa Argentina.

5 de febrero 2026 · 08:46hs
Tras la final del Reducido de la Primera Nacional 2023

Tras la final del Reducido de la Primera Nacional 2023, Deportivo Riestra y Deportivo Maipú se verán las caras en la Copa Argentina.

La Copa Argentina continuará este jueves con dos partidos entre clubes de Primera y del Ascenso por los 32avos de final. Desde las 19, Deportivo Riestra, que suma apenas un punto en el Apertura y jugará Copa Sudamericana desde marzo, se medirá contra Deportivo Maipú en el Estadio Ciudad de Caseros, con televisación de TyC Sports.

Los mendocinos militan en la Primera Nacional –todavía no arrancó– de manera ininterrumpida desde 2021 y fueron séptimos en el campeonato 2025, siendo eliminados en octavos de final del Reducido.

Los equipos apuntan a llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina.

Este duelo será una revancha de la final del Reducido de la Primera Nacional 2023, cuando el Malevo se impuso por 1 a 0 sobre el Botellero en el estadio de Instituto de Córdoba y logró el ascenso a la elite del fútbol argentino.

El ganador de este cruce irá contra el de San Lorenzo-Deportivo Rincón, que se medirán el viernes 20 de marzo.

Barracas Central ante Temperley, el otro duelo

Luego, a las 21.15, será el turno de Barracas Central (dos puntos en el Apertura) y Temperley en el estadio de Arsenal de Sarandí. Este juego también podrá verse por TyC Sports. El vencedor irá contra el que se imponga entre Huracán y Olimpo de Bahía Blanca, que jugarán el domingo 29 de marzo.

Copa Argentina Deportivo Riestra Barracas Central Deportivo Maipú
