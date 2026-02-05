Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió de forma preventiva el ingreso al agua en la playa del balneario por resultados bacteriológicos fuera de los parámetros permitidos.

La Municipalidad de Valle María suspendió temporalmente el ingreso al agua en la zona de playa del balneario. La decisión, según se informó, se dio ya que en el marco de los controles periódicos de calidad del agua de río que se realizan en el Balneario – Camping Municipal y en otros sectores aguas arriba del río Paraná, "se recibieron resultados de análisis bacteriológicos que indican valores superiores a los establecidos para el uso recreativo con contacto directo".

En el comunicado se indicó que quedaron "momentáneamente inhabilitadas las actividades de baño o inmersión, hasta tanto se realicen nuevas mediciones que confirmen condiciones sanitarias seguras".

"Esta medida tiene como objetivo priorizar el cuidado de la salud de la población, especialmente de niñas, niños, personas mayores y personas con mayor sensibilidad, y responde a los protocolos provinciales de vigilancia y control de aguas recreativas", se explicó oficialmente. En esa línea, se destacó que "la restricción es preventiva y transitoria".

El Complejo Balneario continuará abierto

Finalmente, se aclaró que "el Complejo Balneario – Camping Municipal continúa abierto, pudiendo utilizarse normalmente sus instalaciones, espacios verdes y sectores recreativos sin contacto con el agua".

"Se están realizando y continuarán realizándose nuevos análisis de control, según lo establece la normativa provincial. El uso recreativo del agua será habilitado nuevamente una vez que los resultados confirmen que se cumplen los estándares sanitarios correspondientes. La Municipalidad mantiene un monitoreo permanente de la situación y comunicará oportunamente cualquier novedad a la comunidad. Agradecemos la comprensión y la colaboración de vecinos, vecinas y visitantes", finalizó el comunicado municipal.