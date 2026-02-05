Uno Entre Rios | Policiales | Muerto

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un violento choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6 dejó un camionero muerto. La cifra de fallecidos en siniestros viales asciende a 28.

5 de febrero 2026 · 08:05hs
Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Una persona murió este jueves por la mañana tras un violento choque entre dos camiones y un automóvil en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 75. El trágico siniestro vial ocurrió minutos antes de las 7, cuando por causas que aún se investigan los tres vehículos colisionaron de manera frontal y lateral, provocando destrozos de gran magnitud. Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los camiones perdió la vida en el acto, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial de Federal, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de rescate y peritajes accidentológicos. Debido a que los camiones quedaron atravesados sobre la calzada, el tránsito permaneció severamente restringido durante las primeras horas de la mañana.

La zona donde fue encontrado el perro del joven que apareció calcinado en su auto en Cerrito.

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

chajari: adolescente amenazo con matar a su bebe con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

LEER MÁS: Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Preocupante estadística vial

Con este nuevo fallecimiento, ya son 27 las personas que perdieron la vida en siniestros viales en rutas de la provincia de Entre Ríos en lo que va del año, una cifra que genera alarma entre las autoridades.

Desde los organismos de control reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, especialmente en los tramos del norte provincial, donde la neblina y el intenso tránsito de transporte pesado representan un riesgo adicional.

Muerto Choque Camiones
Noticias relacionadas
golpe al microtrafico en colon: allanamiento y un detenido

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

La mujer oriunda de Concordia era buscada desde el martes.

Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito.

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panaderia de parana

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Ultimo Momento
Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Policiales
Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

Cerrito: encontraron muerta a la mascota del joven que apareció calcinado dentro de su auto

Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Ovación
Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

Preocupación en Boca: se lesionó Zeballos y se perdería el próximo juego

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

La Selección Argentina definió dónde hará base en el Mundial 2026

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

La provincia
Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Valle María suspendió el ingreso al agua en el balneario por contaminación bacteriológica

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Accidentes de tránsito en Entre Ríos: 27 víctimas en enero y la imprudencia humana como principal causa

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Solidaridad: ramirense arregla ventiladores en desuso para donarlos ante la ola de calor

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Dejanos tu comentario