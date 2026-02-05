Un muerto tras un choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6

Un violento choque entre dos camiones y un auto en la Ruta 6 dejó un camionero muerto. La cifra de fallecidos en siniestros viales asciende a 28.

Una persona murió este jueves por la mañana tras un violento choque entre dos camiones y un automóvil en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 75. El trágico siniestro vial ocurrió minutos antes de las 7, cuando por causas que aún se investigan los tres vehículos colisionaron de manera frontal y lateral, provocando destrozos de gran magnitud. Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los camiones perdió la vida en el acto, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Control Vial de Federal, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de rescate y peritajes accidentológicos. Debido a que los camiones quedaron atravesados sobre la calzada, el tránsito permaneció severamente restringido durante las primeras horas de la mañana.

Preocupante estadística vial

Con este nuevo fallecimiento, ya son 27 las personas que perdieron la vida en siniestros viales en rutas de la provincia de Entre Ríos en lo que va del año, una cifra que genera alarma entre las autoridades.

Desde los organismos de control reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, especialmente en los tramos del norte provincial, donde la neblina y el intenso tránsito de transporte pesado representan un riesgo adicional.