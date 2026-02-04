Quini 6: hubo 13 ganadores en el Siempre Sale

Hubo solamente trece ganadores con cinco aciertos en el Siempre Sale. El Tradicional, La Segunda y el Revancha, vacantes en el sorteo del Quini 6.

Quini 6: 13 ganadores en el Siempre Sale

Los pozos principales del Quini 6 sorteado este miércoles 4 de febrero, en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, quedaron vacantes, pero si hubo ganadores en el Siempre Sale: fueron 13 los que se repartirán $23.578.495,62.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el próximo domingo 8 de febrero, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $15.800.000.000.

Quini 6: un apostador ganó más $1.270 millones en La Segunda

Quini 6: apostadores de Santa Fe y Buenos Aires repartieron el Siempre Sale

Quini 6 verano Quini 6: 13 ganadores en el Siempre Sale

►Tradicional

Números sorteados: 03 - 12 - 25 - 33 - 42 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.482.001.144

Con cinco aciertos: 52 ganadores, que recibirán $657.195,58

Con cuatro aciertos: 2.224 ganadores, que recibirán $4.609,83

►La Segunda

Números sorteados: 06 - 13 - 23 - 24 - 26 - 39

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 16 ganadores, que recibirán $2.135.885,63

Con cuatro aciertos: 1563 ganadores, que recibirán $6.559,34

►Revancha

Números sorteados: 07 - 19 - 31 - 34 - 39 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.706.945.298

►Siempre Sale

Números sorteados: 22 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34

Con cinco aciertos: 13 ganadores, que recibirán $23.578.495,62

►Pozo extra

1773 ganadores, que recibirán $87.422,45