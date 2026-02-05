Chajarí: adolescente amenazó con matar a su bebé con un cuchillo

Un adolescente de 15 años amenazó con un arma blanca a su bebé de un mes tras una discusión familiar. Ocurrió en Chajarí. Intervino un área de Salud Mental.

Este martes, en horas de la tarde y pasadas las 18, se registró un grave hecho que generó momentos de mucha tensión entre los involucrados, el cual finalmente concluyó sin novedades mayores.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Irigoyen al 3900 aproximadamente, en la ciudad de Chajarí, donde efectivos de la Comisaría N° 1 se hicieron presentes tras el llamado de una mujer mayor de edad. La misma manifestó que su hijo, un adolescente de 15 años, tenía en brazos a su hijo de un mes de vida y lo amenazaba con matarlo utilizando un arma blanca.

De acuerdo a la denuncia, la situación se habría originado a raíz de una discusión entre el menor y su pareja, una joven de 17 años, madre del bebé.

Tras varios minutos de negociación, el menor accedió a entregar al bebé y el cuchillo con el que intentaba lesionarlo.

Intervino Salud Mental

Según consignó el portal Tal Cual Chajarí, posteriormente se dio intervención a la Unidad Fiscal y al Juzgado de Familia, disponiéndose el traslado del menor en ambulancia al hospital local para recibir atención por parte del área de Salud Mental. En tanto, su pareja y la hija de ambos fueron examinadas por el médico policial y luego entregadas a la progenitora.