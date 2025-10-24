Uno Entre Rios | Escenario | Jamaica Tropical

Jamaica Tropical, más de 40 años de trayectoria en la cumbia paranaense

Pablo Molina, cantante y fundador de la banda paranaense, Jamaica Tropical dialogó con UNO sobre el presente de la legendaria banda.

La banda de cumbia paranaense Jamaica Tropical cumplió este año 41 años de trayectoria en la música. Desde el 20 de enero 1984 hacen bailar a jóvenes y adultos a través de los grandes clásicos aunque aún presentan canciones nuevas.

“Este 2025 fue un levante muy grande para la banda”, expresó a UNO Pablo Molina, cantante y fundador de la banda paranaense, Jamaica Tropical. Se trata de uno de los grupos musicales más reconocidos en el Litoral. “En Diamante, La Paz, Santa Elena, Nogoyá, Paraná campaña y en los boliches bailables en general, tenemos un gran recibimiento de la gente”, comentó. Jamaica Tropical celebra este año 41 años de historia desde su fundación: “Si bien yo estoy desde el principio, soy uno de los legendarios, el resto de los compañeros de igual manera hace muchos años que están conmigo”, explicó Molina ya que la banda se compone de gente más joven: “Jamaica Tropical somos todos”. Si bien en cada presentación hacen los covers más pedidos por el público, actualmente tienen repertorio de canciones propias.

Próximos objetivos de la banda

El sábado pasado se presentaron en Salón Don Marcos donde pudieron presentar por primera vez temas nuevos. El cantante es también el compositor de la banda y no deja de lado su pasión por cantar música religiosa. Respecto a los próximos pasos a seguir con la banda y su basta trayectoria, el cantante y compositor comentó: “Nuestro sueño por cumplir es poder grabar nuestros temas propios en un disco. Hay temas nuestros, incluso, que han sido grabados por La Nueva Luna y Los Palmeras”. En ese sentido, Molina dijo que en este momento hay más de 100 temas grabados por grandes bandas a nivel nacional de la música tropical. En noviembre se presentarán en Cerrito, Viale y en muchos lugares en Paraná; y luego visitarán la zona de Santa Fe capital y Rosario para el mes de diciembre.

