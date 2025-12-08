Uno Entre Rios | Escenario | Tango

Invitan a un encuentro gratuito por el Día Nacional del Tango en Paraná

La Filial Entre Ríos de la Academia Nacional del Tango convocó a una noche de encuentro para celebrar el Día Nacional del Tango

8 de diciembre 2025 · 13:15hs
La Filial Entre Ríos de la Academia Nacional del Tango convocó a una noche de encuentro para celebrar el Día Nacional del Tango. La actividad se realizará el jueves 11 de diciembre, a las 21, en Arde Flora (Avenida Laurencena 1260), frente a la Plaza de las Naciones. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta busca reunir a músicos, cantores, bailarines y a todas las personas que acompañan y mantienen vivo este género. La invitación, a cargo del correspondiente de la Academia en la provincia, Omar Paloma, apunta a reforzar el vínculo entre quienes trabajan y disfrutan del tango en la región.

Durante la velada, cada artista podrá compartir dos piezas, ya sea en formato musical o de baile. El espacio contará con servicio de gastronomía para el público que desee permanecer y acompañar la jornada.

Las personas interesadas en participar como artistas podrán inscribirse hasta el mismo 11 de diciembre, a las 9, mediante WhatsApp al 343 4564195.

La actividad se desarrollará a partir de las 21 en Arde Flora, con acceso gratuito.

Tango Paraná Día Nacional del Tango
