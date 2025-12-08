Invitan a un encuentro gratuito por el Día Nacional del Tango en Paraná

La Filial Entre Ríos de la Academia Nacional del Tango convocó a una noche de encuentro para celebrar el Día Nacional del Tango

La Filial Entre Ríos de la Academia Nacional del Tango convocó a una noche de encuentro para celebrar el Día Nacional del Tango. La actividad se realizará el jueves 11 de diciembre, a las 21, en Arde Flora (Avenida Laurencena 1260), frente a la Plaza de las Naciones. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta busca reunir a músicos, cantores, bailarines y a todas las personas que acompañan y mantienen vivo este género. La invitación, a cargo del correspondiente de la Academia en la provincia, Omar Paloma, apunta a reforzar el vínculo entre quienes trabajan y disfrutan del tango en la región.

Inauguran el Paseo Navideño en la Plaza de las Colectividades

UADER celebra el Día Nacional del Tango con la cuarta edición de su Gran Milonga

Durante la velada, cada artista podrá compartir dos piezas, ya sea en formato musical o de baile. El espacio contará con servicio de gastronomía para el público que desee permanecer y acompañar la jornada.

Las personas interesadas en participar como artistas podrán inscribirse hasta el mismo 11 de diciembre, a las 9, mediante WhatsApp al 343 4564195.

La actividad se desarrollará a partir de las 21 en Arde Flora, con acceso gratuito.