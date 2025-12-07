La 9° Sinfonía Op. 125 “Coral”, de Ludwig van Beethoven, será interpretada por la Sinfónica de Entre Ríos en la Basílica de la Inmaculada Concepción.

La Sinfónica de Entre Ríos vuelve a Concepción del Uruguay con la sinfonía de Beethoven

La 9° Sinfonía Op. 125 “Coral”, de Ludwig van Beethoven, será interpretada por la Sinfónica de Entre Ríos , el sábado 13 de diciembre desde las 21 horas en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Se trata de una iniciativa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La interpretación de la aclamada “Oda a la Alegría” estará a cargo de los solistas Laura Polverini, Betina Briasco, Andrés Mernes y Fernando Morello, con dirección artística de Luis Gorelik y José Miguel Rodilla como director invitado. También se presentará el Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay, dirigido por Juan Miguel Lacava.

El director invitado

Rodilla nació en Llíria (Valencia), realizó estudios superiores de clarinete, dirección y composición en los conservatorios de Valencia, Alicante, Rotterdam (Holanda) y Mozarteum de Salzburgo (Austria).

Comenzó su actividad como director con la Orquesta del Conservatorio de Murcia, con la que realizó giras por España, Hungría y Portugal, siendo galardonado con el “Premio al Joven Director” en el X Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de Murcia.

Su trayectoria incluye el desempeño como catedrático de clarinete del Conservatorio Superior de Música de Murcia, así como responsable de su Orquesta Sinfónica, director artístico del MúVyN ENSEMBLE y profesor fundador de la Academia de Dirección de orquesta y banda DIESIS.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos La Sinfónica se presentará nuevamente en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. Foto: Gentileza/Secretaría de Cultura de Entre Ríos

Ha sido director del grupo de música contemporánea Concertus Novo, de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Dirigió orquestas como la Prague Radio Symphony Orchestra, Israel Symphony, Sinfónica de RTVE, Comunidad de Madrid, Orquesta de Valencia, Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Extremadura, Gangeung Philharmonic (Corea del Sur), Toronto Philarmonia, Filarmónica de Buenos Aires, Istambul State Symphony, Rousse State Opera, Sofia Philharmonic, Baden-Baden Philarmonie, Beijing Symphony, Sinfónica Municipal de Caracas, Nacional de la Radio de Bucarest, Bohuslav Martinu Philharmonic, Moravian Philarmonic Olomouc, North Czech Philarmonic, Karlovy Vary Symphony, Sinfónica de Aachen, Sinfónica de Szeged, Bilkent Symphony en Ankara, Xiamen Philarmonic, Lomza Chamber Philharmonic, Arthur Rubinstein Philharmonic Lodz, Sinfónica de Monterrey, Filarmónica de Jalisco, Sinfónica de Santa Fe, Orquestra Camerata XXI «Ciutat de Reus», FVG Mitteleuropa Orchestra Udine, Orquesta de Cámara “Milano Classica”, Orchestra da Camera Fiorentina, Sinfonica di Sanremo, Lake Como Philharmoniker, Sinfonica di la provincia di Lecco, Nacional do Porto, Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Camera Cascais e Oeiras, Orquestra do Algarve, Filharmonia Czestochowa, Sinfónica de la Academia de Poznan, Sinfónica de Kuzbass en Kemerovo, Sinfónica Nacional de Paraguay, Sinfónica de Bari, Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma, Sinfónica de Castilla y León, Orchestre Bayonne, Sinfónica de la Radio de Bratislava y Orquesta Ciudad de Málaga, entre otras, así como las formaciones corales Orfeón Pamplonés y Orfeón Donostiarra.

Su repertorio operístico es extenso, e incluye obras como Carmen, Norma, La Traviata, L´elisir d´amore, Lucia de Lamermoor, Cavalleria rusticana, Pagliacci y Marina. Se destacan también sus producciones de zarzuela como La tempestad, La tabernera del puerto, La Revoltosa, Gigantes y cabezudos, La viejecita, Luisa Fernanda, El rey que rabió, La canción del olvido y El relámpago.