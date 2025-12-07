Uno Entre Rios | Escenario | Sinfónica

La Sinfónica de Entre Ríos vuelve a Concepción del Uruguay con la sinfonía de Beethoven

La 9° Sinfonía Op. 125 “Coral”, de Ludwig van Beethoven, será interpretada por la Sinfónica de Entre Ríos en la Basílica de la Inmaculada Concepción.

7 de diciembre 2025 · 15:32hs
La Sinfónica de Entre Ríos vuelve a Concepción del Uruguay con la sinfonía de Beethoven

La Sinfónica de Entre Ríos vuelve a Concepción del Uruguay con la sinfonía de Beethoven

La 9° Sinfonía Op. 125 “Coral”, de Ludwig van Beethoven, será interpretada por la Sinfónica de Entre Ríos, el sábado 13 de diciembre desde las 21 horas en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Se trata de una iniciativa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Sinfonía de Beethoven

La interpretación de la aclamada “Oda a la Alegría” estará a cargo de los solistas Laura Polverini, Betina Briasco, Andrés Mernes y Fernando Morello, con dirección artística de Luis Gorelik y José Miguel Rodilla como director invitado. También se presentará el Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay, dirigido por Juan Miguel Lacava.

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

"¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos", de Teatro del Bardo

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

El director invitado

Rodilla nació en Llíria (Valencia), realizó estudios superiores de clarinete, dirección y composición en los conservatorios de Valencia, Alicante, Rotterdam (Holanda) y Mozarteum de Salzburgo (Austria).

Comenzó su actividad como director con la Orquesta del Conservatorio de Murcia, con la que realizó giras por España, Hungría y Portugal, siendo galardonado con el “Premio al Joven Director” en el X Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de Murcia.

LEER MÁS: Luis Gorelik dirige el estreno mundial de la Sinfonía No. 5 de Mario Perusso

Su trayectoria incluye el desempeño como catedrático de clarinete del Conservatorio Superior de Música de Murcia, así como responsable de su Orquesta Sinfónica, director artístico del MúVyN ENSEMBLE y profesor fundador de la Academia de Dirección de orquesta y banda DIESIS.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
La Sinfónica se presentará nuevamente en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná.

La Sinfónica se presentará nuevamente en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná.

Ha sido director del grupo de música contemporánea Concertus Novo, de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Dirigió orquestas como la Prague Radio Symphony Orchestra, Israel Symphony, Sinfónica de RTVE, Comunidad de Madrid, Orquesta de Valencia, Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Extremadura, Gangeung Philharmonic (Corea del Sur), Toronto Philarmonia, Filarmónica de Buenos Aires, Istambul State Symphony, Rousse State Opera, Sofia Philharmonic, Baden-Baden Philarmonie, Beijing Symphony, Sinfónica Municipal de Caracas, Nacional de la Radio de Bucarest, Bohuslav Martinu Philharmonic, Moravian Philarmonic Olomouc, North Czech Philarmonic, Karlovy Vary Symphony, Sinfónica de Aachen, Sinfónica de Szeged, Bilkent Symphony en Ankara, Xiamen Philarmonic, Lomza Chamber Philharmonic, Arthur Rubinstein Philharmonic Lodz, Sinfónica de Monterrey, Filarmónica de Jalisco, Sinfónica de Santa Fe, Orquestra Camerata XXI «Ciutat de Reus», FVG Mitteleuropa Orchestra Udine, Orquesta de Cámara “Milano Classica”, Orchestra da Camera Fiorentina, Sinfonica di Sanremo, Lake Como Philharmoniker, Sinfonica di la provincia di Lecco, Nacional do Porto, Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Camera Cascais e Oeiras, Orquestra do Algarve, Filharmonia Czestochowa, Sinfónica de la Academia de Poznan, Sinfónica de Kuzbass en Kemerovo, Sinfónica Nacional de Paraguay, Sinfónica de Bari, Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma, Sinfónica de Castilla y León, Orchestre Bayonne, Sinfónica de la Radio de Bratislava y Orquesta Ciudad de Málaga, entre otras, así como las formaciones corales Orfeón Pamplonés y Orfeón Donostiarra.

Su repertorio operístico es extenso, e incluye obras como Carmen, Norma, La Traviata, L´elisir d´amore, Lucia de Lamermoor, Cavalleria rusticana, Pagliacci y Marina. Se destacan también sus producciones de zarzuela como La tempestad, La tabernera del puerto, La Revoltosa, Gigantes y cabezudos, La viejecita, Luisa Fernanda, El rey que rabió, La canción del olvido y El relámpago.

Sinfónica Beethoven Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
mas de 60 jovenes directores llegan a parana para un seminario internacional

Más de 60 jóvenes directores llegan a Paraná para un seminario internacional

Canciones de Luca y Sumo

Neuquen Rock: tocarán Canciones de Luca y Sumo, Dulces Rufianes, Cultura Frita y La Posta

peppers monks se presenta en tierra bomba

Peppers Monks se presenta en Tierra Bomba

efrain colombo abre una nueva etapa con y la vida va

Efraín Colombo abre una nueva etapa con "Y la vida va"

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario