Avalan en Rosario el cambio de nombre de una calle por el de Ricardo Iorio

El proyecto en la ciudad de Rosario propone cambiar el nombre del tramo de calle Güemes comprendido entre Suipacha y avenida Francia a “Ricardo Iorio”.

8 de diciembre 2025 · 08:41hs
La ciudad de Rosario busca ampliar su propuesta cultural a través de nuevos reconocimientos públicos a figuras destacadas del arte nacional. Entre ellas un homenaje al músico Ricardo Iorio, fallecido hace dos años. El proyecto propone cambiar el nombre del tramo de calle Güemes comprendido entre Suipacha y avenida Francia.

En ese marco, la Comisión de Nomenclatura y Erección de Monumentos del Concejo Municipal aprobó este jueves una serie de iniciativas para renombrar calles, esquinas, plazas y espacios culturales, entre ellas un homenaje al músico Ricardo Iorio, fallecido hace dos años.

La reunión fue presidida por Julia Irigoitia, del bloque Justicialista, y contó con la participación de Alicia Pino, del bloque Socialista, y Carlos Cardozo, del PRO, autor del proyecto vinculado a Iorio. También estuvieron presentes Elida Cabrini, de la Dirección de Cartografía del Ejecutivo, y el especialista Néstor Ramírez. Todas las iniciativas obtuvieron despacho para pasar a la Comisión de Gobierno, encargada de la aprobación final.

Proyecto en Rosario

El proyecto propone cambiar el nombre del tramo de calle Güemes comprendido entre Suipacha y avenida Francia, que pasaría a denominarse “Ricardo Iorio”. La elección del sector no es casual: se encuentra a pocos metros de la Sala de las Artes (ex Dixon), un espacio emblemático de la escena musical rosarina donde el fundador de Almafuerte y Hermética ofreció numerosos recitales a lo largo de su trayectoria.

En caso de que la Comisión de Gobierno ratifique la iniciativa, se fijará una fecha para realizar la ceremonia oficial e instituir de manera definitiva el nuevo nombre de la calle. La propuesta forma parte de un plan más amplio del Concejo para reforzar la identidad cultural de la ciudad y reconocer el aporte de artistas locales y nacionales.

