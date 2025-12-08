Los Pumas 7 enfrentarán a Francia, Nueva Zelanda y Australia en Singapur 2026, tras su segundo puesto en el Seven de Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7 ya conocen a sus rivales en Singapur.

Los Pumas 7 se recuperaron de un mal inicio en Dubai y lograron el segundo puesto en el Seven de Ciudad del Cabo . Ahora, el equipo buscará reafirmar su nivel en la tercera etapa del Circuito Mundial, que se disputará en Singapur en 2026.

La próxima parada para el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora será el fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1° de febrero en territorio asiático, y la organización ya confirmó los rivales que enfrentarán los argentinos.

Los Pumas 7 ya conocen a sus rivales para Singapur 2026

Los Pumas 7 integrarán el Grupo B, junto a Francia, Nueva Zelanda y Australia. En tanto, el Grupo A quedó conformado por Sudáfrica, Fiji, Gran Bretaña y España.

Por su parte, en la competencia femenina, el Grupo A estará compuesto por Australia, Estados Unidos, Japón y Fiji, mientras que el Grupo B lo integrarán Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Gran Bretaña.