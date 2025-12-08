Artistas entrerrianos participan del cierre de Proyecto Cruce

Invitan al cierre del Proyecto Cruce: la actividad se realizará el martes 10 de diciembre, a las 20, en el Museo y Mercado de Artesanías

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, invitó al cierre del Proyecto Cruce. La actividad se realizará el martes 10 de diciembre, a las 20, en el Museo y Mercado de Artesanías (Urquiza 1239, Paraná), con entrada libre. La propuesta reúne a artistas locales en un intercambio entre el arte contemporáneo y las artesanías del acervo del museo.

La muestra incluye obras de nueve artistas seleccionados bajo la curaduría de Florencia Sabattini, con el acompañamiento del espacio Casa Banano. Participarán Carlos Battauz, César Bernardi, Carla Britos, Berenice Canet, Belén Céspedes, Milagros Waigadt, Paola Nerina Chiapella, Ernesto Tabares y Sol Yedro. Cada producción dialoga con piezas históricas del museo a partir de técnicas, materiales y miradas que reflejan la diversidad creativa entrerriana.

La velada contará además con una propuesta gastronómica de La Q Cocina, que recupera sabores vinculados al pueblo chaná mediante productos regionales y métodos tradicionales presentados desde una perspectiva contemporánea. A esto se sumará la Cantina Archicofradía, que ofrecerá bebidas y preparaciones locales.

El cierre del Proyecto Cruce se plantea como una activación multisensorial donde convergen arte, artesanía, arquitectura y gastronomía. La actividad abrirá un espacio para compartir, reconocer prácticas culturales de la región y fortalecer vínculos comunitarios. La invitación está dirigida a todas las personas interesadas en acompañar la propuesta.