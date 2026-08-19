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Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

Humorúsica se prepara para reencontrarse una vez más con el público paranaense en el Teatro 3 de Febrero.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

19 de agosto 2026 · 13:21hs
Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

El grupo paranaense, Humorúsica, presentará “Exceso de gracias saturadas”, un espectáculo que recupera algunos de los clásicos del emblemático conjunto argentino Les Luthiers. La función será este jueves 20, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.

Humorúsica se prepara para reencontrarse una vez más con el público paranaense en el Teatro 3 de Febrero, escenario que el grupo considera uno de los espacios más importantes de la ciudad. Este jueves 20 de agosto, a las 21, presentará “Exceso de gracias saturadas”, su nuevo espectáculo tributo a Les Luthiers.

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“Es muy gratificante volver al coliseo mayor que tenemos como paranaenses”, destacó uno de los integrantes del grupo, que lleva 15 años de trayectoria en la capital entrerriana. Según explicó, desde 2022 realizan funciones en el Teatro 3 de Febrero y el regreso se convirtió en una tradición anual.

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La propuesta busca mantener vivo el espíritu de Les Luthiers, combinando música, actuación, canto y los característicos instrumentos informales que distinguieron al conjunto argentino. Para Humorúsica, asumir ese desafío implica una preparación constante.

“Lo que tratamos de hacer es un cover de Les Luthiers, con lo difícil que es”, señaló, y remarcó que para lograrlo deben trabajar especialmente en la actuación, la música, el canto y los instrumentos.

Un humor para toda la familia

Uno de los aspectos que el grupo destaca de su propuesta es que se trata de un espectáculo apto para todo público. El humor de Les Luthiers, según explicó el integrante de Humorúsica, puede ser interpretado desde diferentes perspectivas y por personas de distintas edades.

“El humor de Les Luthiers, si bien es refinado, lo pueden captar todos”, sostuvo en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7). En ese sentido, recordó que los propios integrantes del grupo comenzaron a disfrutar del conjunto desde chicos y que cada generación puede encontrar diferentes motivos para reírse.

“Hay chistes que por ahí los adultos toman desde un lado cultural o histórico, y los chicos los toman desde una mueca o un chiste fácil, que también Les Luthiers lo tiene”, explicó.

El objetivo, entonces, es recuperar para el público ese universo de humor musical que Les Luthiers construyó durante décadas y que trascendió las fronteras argentinas para convertirse en un referente de la cultura de habla hispana.

Un desafío con respaldo

Humorúsica nació en Paraná en 2011, cuando sus integrantes tenían apenas 13 años. Desde entonces, el grupo estrenó ocho espectáculos homenaje y recorrió distintos escenarios, entre ellos el Teatro 3 de Febrero, el Centro Cultural Provincial de Santa Fe, el Teatro Carlos Carella de Buenos Aires y el Palacio Libertad.

La agrupación está integrada por David Ledesma, Nicolás Della Schiava, Andrés Mernes, Juan Pablo Ruhl, Joaquín Villazuela y Federico Willimburgh. Además, los instrumentos informales utilizados en sus espectáculos fueron replicados y adaptados por el luthier Gianluca Pecchia.

El grupo también pone en valor el respaldo de los autores de las obras que interpreta. “Los autores nos avalan, nos autorizan en hacer esto”, remarcó a UNO el integrante de Humorúsica, quien consideró que ese acompañamiento vuelve todavía más gratificante el desafío de llevar adelante un tributo de estas características.

Qué se podrá ver en “Exceso de gracias saturadas”

El nuevo espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos y recorrerá algunas de las obras más reconocidas de Les Luthiers, entre ellas “Las majas del bergantín”, “La gallinita dijo eureka”, “La hora de la nostalgia” y “Bolero de los celos”.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro. “Los esperamos para que aquellos que no nos conozcan todavía nos den una oportunidad para demostrarles lo que es que, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha preparación, se puede llegar a lograr un gran producto: hacer un cover de Les Luthiers con todo lo que eso conlleva”, expresó.

Humorúsica Teatro 3 de Febrero Les Luthiers humor
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